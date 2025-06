Seasic e Setransp garantem transporte público gratuito para catadores neste São João

Em parceria, Secretaria Estadual e setor de transporte promovem mobilidade urbana alinhada ao cuidado e à assistência social

Em parceria, Secretaria Estadual e setor de transporte promovem mobilidade urbana alinhada ao cuidado e à assistência social

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) consolidou, nesta última sexta-feira, 13, a parceria firmada com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), por meio da entrega do cartão Vale-Transporte Estação Acolher. A iniciativa promove a gratuidade na tarifa do transporte público para os catadores de materiais recicláveis que atuam no Arraiá do Povo.

Com a parceria, foram entregues 50 cartões Mais Aracaju personalizados pela Aracajucard com o layout do projeto, garantindo mais acessibilidade e segurança na mobilidade dos trabalhadores acolhidos pela iniciativa.

“Essa ação é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho dos catadores. A Secretaria de Assistência Social está de parabéns pela iniciativa. E para nós é uma oportunidade de reforçar o compromisso do setor de transporte com a responsabilidade social”, comentou a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

A secretária da Seasic e também primeira-dama do Estado, Érica Mitidieri, celebra a parceria como uma conquista essencial de reconhecimento ao trabalho dos catadores.

“Agora, os nossos catadores de recicláveis também têm acesso gratuito ao transporte coletivo, uma conquista importante, fruto da parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Seasic, e o Setransp, garantindo o Vale-Transporte Estação Acolher para esses trabalhadores que tanto contribuem para o cuidado com a nossa cidade e com o meio ambiente. Um reconhecimento mais que merecido a esse trabalho digno, que transforma e inspira”, destacou Érica.

Estação Acolher

Localizada no Arraiá do Povo, a Estação Acolher é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Seasic, que oferece suporte integral a catadores, ambulantes e suas famílias durante as festividades juninas na Orla da Atalaia.

Com estrutura organizada para descanso, banho, alimentação e guarda de pertences, o espaço garante acolhimento, higiene e segurança, além de contar com um ambiente dedicado às crianças, oferecendo lazer enquanto acompanham os pais na jornada de trabalho.

