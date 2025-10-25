Seasic encerra em Lagarto ciclo de oficinas do programa Papai Tá Aqui

Na manhã desta sexta-feira, 24, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), por meio da Diretoria da Primeira Infância, realizou em Lagarto a última oficina do programa Papai Tá Aqui. A iniciativa, que aconteceu ao longo de três meses, promoveu rodas de conversa, palestras e oficinas voltadas aos pais, com reflexões sobre o papel fundamental da paternidade no desenvolvimento emocional e social das crianças.

Inspirado na Lei Federal nº 13.257/2016 — a Lei da Primeira Infância — o programa conta com o apoio da Fundação Van Leer e do Urban95, integrando as ações da Política Estadual da Primeira Infância – Ser Criança. O objetivo é incentivar uma presença mais afetiva, ativa e constante dos pais desde a gestação até os seis anos de vida da criança.

O encerramento contou com a presença da secretária da Seasic, Érica Mitidieri, da vice-prefeita de Lagarto e secretária municipal de Assistência Social, Suely Menezes, e de técnicos da Diretoria da Primeira Infância.

“O ‘Papai Tá Aqui’ reforça que cuidar de uma criança é papel de todos — inclusive e especialmente do pai. Foram momentos de aprendizado, troca e fortalecimento dos laços entre pais e filhos. Seguimos com o coração cheio de gratidão por cada história e por todo o envolvimento dos participantes nesta jornada pela paternidade ativa e afetuosa”, destacou a secretária Érica Mitidieri.

Ao longo dos seis ciclos de oficinas, temas como ‘Sou pai, e agora?’, ‘Pai de bebê recém-nascido’, ‘Pai, brinca comigo’, ‘Pai que educa sem violência’, ‘Pai na era digital” e ‘Pai que protege’ despertaram nos participantes uma nova compreensão sobre o papel paterno e sua importância na primeira infância.

Um dos pais participantes, Elenilson Barbosa Siqueira, pai de duas crianças atípicas e presença constante em todos os encontros, compartilhou sua experiência emocionando a todos ao agradecer a equipe e destacar a importância do conhecimento adquirido.

“Aprendi muito sobre a educação dos filhos e como guiá-los pelo caminho certo. É fundamental a participação dos pais na criação e no ensinamento dos filhos. Somos guerreiros e precisamos continuar nessa missão, moldando o futuro das nossas crianças”, afirmou.

Com a realização das oficinas, o programa Papai Tá Aqui mobilizou pais, profissionais da rede pública e a sociedade em geral, promovendo o debate sobre paternidade ativa, masculinidade cuidadora e vínculos afetivos. A ação reforça o compromisso do Governo de Sergipe com o fortalecimento do papel paterno na primeira infância e com a ampliação das práticas de paternidade positiva em todo o estado.

O programa faz parte das ações estratégicas da Política Estadual da Primeira Infância – Ser Criança, coordenada pela Seasic, e busca promover o desenvolvimento integral de meninos e meninas sergipanos. A iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a promoção de uma infância mais acolhedora, igualitária e repleta de afeto.

Foto: Ascom/Seasic