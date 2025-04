Seasic entrega 2.497 cartões CMais na 46° edição do Sergipe é Aqui

O Governo de Sergipe tem realizado uma verdadeira mudança a vida da população vulnerável com o cartão CMais. O benefício é uma das iniciativas executadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) que entregou, nesta sexta-feira, 25, 2.497 cartões das modalidades Cidadania, Ser Criança e Vale Gás, em Lagarto, durante a 46ª edição do ‘Sergipe é aqui’.

O Programa CMais garante um auxílio financeiro às famílias para a aquisição de itens básicos de alimentação em estabelecimentos comerciais cadastrados. No último ano, a Seasic ampliou o acesso para 20 mil famílias com crianças de 0 a 6 anos, como parte da Política Estadual da Primeira Infância; e novas modalidades foram criadas, Feirante e Vale Gás, bem como consolidou as modalidades Cidadania, PVHA, Fenil, Mães Solo e Mulher.

“A entrega dos cartões é um momento de realização do nosso propósito de garantir que as políticas públicas alcancem todos os sergipanos. Temos percorrido todo o Estado com alegria, pois estamos agindo diretamente na vida das famílias, garantindo a sua segurança alimentar”, declara a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, que recepcionou os novos beneficiários na quadra do Colégio Estadual Sílvio Romero.

Entre os contemplados está a dona Rosangela Ferreira, lavradora, que recebeu o cartão CMais Cidadania. “Chegou em boa hora. Usarei o cartão para as compras do mês de alimentos para a minha família”, relata a beneficiária.

Já o senhor Raimundo de Jesus foi dos que chegaram cedo ao local de entrega dos cartões CMais. “Assim que vi na televisão que tinha um auxílio para o gás de cozinha, logo fiz a minha inscrição. Foi uma alegria imensa saber que fui contemplado e, hoje, já estou com meu cartão”, conta.

Entre as muitas mães presentes, Esla do Nascimento Oliveira foi uma das contempladas com o CMais Ser Criança. “O cartão CMais será uma grande ajuda nos cuidados com a minha pequena Adélia. Vou dedicar o benefício para comprar fraldas e leite para ela”, declara.

Sobre o cartão

Cada CMais tem seus próprios critérios, mas, para receber o benefício de transferência de renda, o usuário precisa estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) – programa do Governo Federal que identifica quem são e como vivem as famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza. Após o cadastro, caso o usuário seja contemplado, receberá o contato da Seasic ou do técnico de referência do município. Os valores creditados variam de acordo com a modalidade e serão pagos enquanto os beneficiários estiverem dentro do previsto em Lei.

Para conhecer as regras e se cadastrar para receber o auxílio, os interessados devem estar com o CadÚnico atualizado e, a depender do programa, o usuário precisa se cadastrar por meio de formulário de inscrição, que se encontra no site: https://assistenciasocial.se.gov.br/.

Foto: Irla Costa