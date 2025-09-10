Seasic entrega 645 cestas básicas e reforça combate à fome em Sergipe

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou, nesta terça-feira, 9, a entrega de 645 cestas básicas de alimentos para instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social. Lançado no último dia 25, o Programa Sergipe sem Fome já distribuiu 1.935 cestas em todo o estado.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, destacou que a ação é parte de um esforço contínuo do Governo de Sergipe para garantir segurança alimentar às famílias que mais precisam.“Combater a fome é uma prioridade da gestão. Cada cesta entregue representa dignidade e esperança para centenas de famílias. Estamos trabalhando para que nenhuma mesa fique vazia”, afirmou.

As entregas desta terça-feira foram feitas em duas instituições de Aracaju e uma de Nossa Senhora do Socorro, segundo a nutricionista da Seasic, Kezia Lima, as cestas são pensadas para oferecer equilíbrio nutricional às famílias. “Elas têm um pouquinho de cada coisa para que a pessoa não fique em uma situação grave de insegurança alimentar. São importantes itens para estabilizar a família durante o mês, principalmente para as crianças que precisam de uma nutrição mais adequada para o crescimento”, explicou.

A presidente do Oratório Festivo São João Bosco, Irmã Beatriz de Marco, celebrou o apoio.“Agradeço à secretária Érica Mitidieri pelo trabalho que ela vem desenvolvendo para satisfazer uma parte da fome da população. Para o oratório, é um benefício fantástico, já que somos uma instituição que atende centenas de famílias”, frisou.

Para o membro da Associação Católica Bom Pastor, Jorgeval Almeida Santos, a parceria fortalece o atendimento às pessoas em situação de rua.“Essas cestas são um complemento necessário diante da realidade que enfrentamos. A fome não espera, a necessidade básica não espera. Essa ajuda é fundamental para que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade”, ressaltou.

A presidente da Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima, Gilvânia Marques, também agradeceu pela chegada dos alimentos. “Essas cestas vão beneficiar famílias que vivem em vulnerabilidade dentro da nossa comunidade. Muitas crianças e mães vão ter seu pão de cada dia. É um alento para quem mais precisa”, afirmou.

A Política Sergipe sem Fome segue realizando entregas em todo o estado, em parceria com associações, lideranças comunitárias e instituições filantrópicas, buscando garantir que o alimento chegue a quem mais precisa.

Foto: Ascom Seasic