Seasic entrega cartões CMais a novos beneficiários de Aracaju; Mais de 390 famílias contempladas

Nessa quarta-feira, 17, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou a entrega de 393 cartões do Programa Cartão Mais Inclusão (CMais) para famílias de Aracaju. A ação aconteceu no auditório da sede da Secretaria e contemplou beneficiários nas modalidades CMais Cidadania, Ser Criança e Vale-Gás Sergipano.

Antes da distribuição, a técnica de referência do programa, Jilmagma Brandão, apresentou aos novos beneficiários informações sobre cada modalidade, orientando sobre a forma de utilização dos créditos, canais de atendimento, procedimentos para desbloqueio do cartão e demais dúvidas.

“Os cartões são entregues com crédito destinado à compra de gás de cozinha, alimentos, produtos de higiene ou outras necessidades básicas, dependendo da categoria. A ação realizada em Aracaju marca a continuidade da entrega de benefícios em todo o estado, com apoio das equipes da Seasic, que orientam os beneficiários quanto ao uso correto dos cartões e seus direitos”, destacou.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, ressaltou que o programa tem papel fundamental na luta contra a fome e na promoção da cidadania.“O Cartão Mais Inclusão é uma ferramenta essencial no combate à insegurança alimentar. Ele garante às famílias sergipanas a possibilidade de suprir necessidades básicas, levando dignidade e segurança para dentro de casa. Essa é uma das prioridades do Governo do Estado: cuidar das pessoas que mais precisam”, afirmou.

Entre os beneficiários, histórias de gratidão mostraram a importância do programa na vida das famílias. Débora Melo, que compareceu acompanhada da filha Maria Luiza, recebeu o cartão CMais Ser Criança. “Fiquei sabendo do cartão pelas redes sociais e fiz a inscrição. Quando vi que fui selecionada fiquei muito feliz, pois chegou em boa hora para os cuidados da minha filha”, relembrou.

Valdeneres Pereira, beneficiária do CMais Vale-Gás, reforçou como o benefício ajuda no orçamento doméstico: “Nunca sabemos a hora que o gás vai acabar. Sempre nos pega quando estamos com pouco dinheiro. Com o benefício, já tenho o valor certo para comprar”.

A iniciativa integra as políticas públicas do Governo de Sergipe voltadas à garantia de direitos e à proteção social, assegurando dignidade e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Foto: Natália Magalhães/Seasic