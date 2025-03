SEASIC ENTREGA MAIS DE UM MIL CARTÕES CMAIS NO MUNICÍPIO DE LAGARTO E REFORÇA A SEGURANÇA ALIMENTAR

Na manhã desta segunda-feira, 10, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realizou a entrega de 1.088 Cartões CMais no município de Lagarto. A ação, que aconteceu na Estação Cidadania Áthalia Paixão, no bairro Matinha, beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo acesso a itens essenciais fortalecendo a segurança alimentar. O dispositivo contou com a presença da secretária da Seasic, Érica Mitidieri, do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, da vice-prefeita e secretária Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, além de vereadores do município.

No evento, foram entregues 150 cartões da modalidade Ser Criança e 938 da modalidade Cidadania, os quais para cada modalidade o valor do auxílio é de R$130,00. “O Cartão CMais é uma iniciativa que reforça o compromisso do da Seasic com a segurança alimentar e a inclusão social. Sabemos que muitas famílias enfrentam dificuldades e esse benefício garante que tenham acesso a uma alimentação digna, promovendo qualidade de vida e cidadania”, destaca a secretária Érica Mitidieri ao ressaltar importância do programa para a população.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, também apontou a relevância do programa para o município. “Essa ação chega em um momento essencial, trazendo alívio para tantas famílias lagartenses que precisam desse suporte. Nosso compromisso é continuar trabalhando em parceria com o Governo do Estado para ampliar as oportunidades e garantir melhores condições de vida para nossa população”, declara.

Entre os beneficiários, a emoção era visível. Patrícia Rodrigues, beneficiária do Cartão Ser Criança, celebrou a chegada do benefício. “Esse cartão chegou em uma boa hora. Vai ser muito útil para as compras do meu filho, ajudando a garantir fraldas e leite. É uma ajuda que faz diferença no nosso dia a dia”, conta.

Mãe de gêmeos, Rosana Jesus Santos destacou a importância do benefício. “Esse cartão vai ajudar bastante, principalmente na alimentação dos meus filhos. Saber que podemos comprar leite e outros itens essenciais traz um alívio muito grande. É um suporte muito gratificante”, relata.

O Cartão CMais faz parte da política de transferência de renda do Governo de Sergipe e tem sido uma ferramenta essencial para garantir mais dignidade às famílias sergipanas. A lista dos beneficiários está disponível em https://assistenciasocial.se.gov.br/seasic-divulga-lista-dos-contemplados-com-o-cartao-cmais/ , onde também podem ser obtidas mais informações sobre o programa.

Foto: Júlia Costa/Seasic