SEASIC ENTREGA SACOS DE COLHEITA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MÃO AMIGA LARANJA EM SANTA LUZIA DO ITANHY

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou, nesta terça-feira, 21, em Santa Luzia do Itanhy, município do sul sergipano, a entrega de 235 sacos de colheita para beneficiários do programa Mão Amiga Laranja. A ação reforça o compromisso do Governo de Sergipe com o fortalecimento da agricultura familiar e com a valorização do trabalhador rural, garantindo melhores condições de trabalho durante o período de safra.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que a iniciativa complementa as políticas de incentivo à produção e à geração de renda. “A entrega dos sacos de colheita é uma ação simbólica, mas que faz grande diferença no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras. Ela representa o cuidado do Governo de Sergipe com quem vive do campo e reforça o propósito do ‘Mão Amiga’ de garantir dignidade, segurança e apoio àqueles que sustentam a economia rural com tanto esforço”, afirmou.

A iniciativa surgiu da escuta ativa que a Seasic realizou junto aos trabalhadores rurais, que apontaram a necessidade do equipamento para facilitar o trabalho na colheita e foi executada com o apoio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Para as agricultoras beneficiadas, a entrega representa um importante incentivo. “O sacolão ajuda muito a gente a tirar a colheita da laranja, facilita o trabalho e demonstra cuidado com o trabalhador rural. Isso é muito importante para a gente. Um momento de receber o saco e ainda tirar nossas dúvidas sobre o programa”, disse Maria Neide dos Santos.

A agricultora Mônica Aristides dos Santos também enalteceu o apoio recebido. “Agradeço por esse momento. Esse material colabora bastante no trabalho, e o ‘Mão Amiga’ é uma renda que ajuda muito quem vive da colheita da laranja”, contou.

Já Neucí dos Santos e Elielma dos Santos ressaltaram o impacto positivo da ação. “A entrega do saco ajuda muito a gente, melhora o trabalho e facilita na hora de colher e carregar a laranja. Agora vai ser bem mais fácil produzir”, afirmaram.

O programa Mão Amiga Laranja integra as ações segurança alimentar e de inclusão produtiva, com foco no apoio a agricultores e trabalhadores rurais durante o período de entressafra, garantindo mais estabilidade econômica e fortalecimento das cadeias produtivas no interior sergipano.

