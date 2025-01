Seasic inicia nova fase de capacitação com conselheiros tutelares

Com o propósito de fortalecer a atuação dos conselheiros tutelares do estado, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) deu início, nesta semana, a mais um treinamento sobre o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia). A capacitação, voltada para conselheiros tutelares das regiões do Agreste e Médio Sertão, começou na segunda-feira, dia 13, na Escola de Governo da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

O Sipia é um sistema nacional voltado ao registro e tratamento de informações relacionadas à garantia e defesa dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Sua principal finalidade é apoiar a execução da política de atendimento, proporcionando uma análise mais clara e abrangente sobre a situação de crianças e adolescentes.

De acordo com a Coordenadora de Políticas Públicas para as Crianças e Adolescentes, Adriana Moraes, a capacitação de novos conselheiros tutelares é importante para a manutenção e melhoria do atendimento prestado às crianças. “Hoje continuamos nossas capacitações com conselheiros tutelares, dessa vez com os municípios de Malhador e São Miguel do Aleixo. As capacitações fortalecem o atendimento e o preparo dos conselheiros para que nas suas visitas as ações possam ter resultados mais efetivos”, complementa.

O conselheiro tutelar de Malhador, Sávio dos Santos, vê na capacitação uma chance de adquirir conhecimento e aprimorar seu trabalho. “Essa capacitação é algo novo, traz para nós um diferencial no nosso trabalho, um aprimoramento nas nossas ações. Com certeza vou voltar para Malhador com muita bagagem”, enfatiza o conselheiro.

A capacitação do sistema Sipia continua até sexta, 17, e retoma com mais conselheiros participantes na próxima semana.

Foto: Ascom Seasic