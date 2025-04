Seasic inicia programação de visitas de instituições sociais à Vila da Páscoa em Aracaju

Durante os dias de recreação e atividades culturais, a Vila da Páscoa tem marcado a memória de muitas famílias, oferecendo uma programação inclusiva e repleta de diversão. Na noite da última segunda-feira, 14, as crianças e adolescentes dos abrigos municipais de Carmópolis e Frei Paulo, administrados pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), viveram momentos de pura alegria, através da visita promovida pelas instituições.

“É fundamental que as crianças tenham a oportunidade de brincar e interagir com a comunidade, saindo de sua rotina habitual. Cada visita é uma nova descoberta para eles, e isso torna a experiência ainda mais significativa, pois cria memórias de uma infância feliz. A vila foi criada com muito carinho, pensando nas crianças, nas famílias e em todos que ainda acreditam na doçura, na fantasia e no espírito da Páscoa”, declara a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

A visita dos acolhidos é uma das atividades mais aguardadas e divertidas, pois significa a saída deles de um espaço doméstico para um evento lúdico cercado de diversão. A viagem e as atividades enchem os olhos das crianças que aproveitam cada atração com intensidade.

Segundo a assistente social do Abrigo de Carmópolis, Joseane Alves, destaca que a data é marcada pela reflexão sobre o amor e a solidariedade, o que vem a fortalecer a dignidade humana e o direito delas ao lazer, à convivência em comunidade e à cultura. “A Vila da Páscoa proporciona aos nossos acolhidos uma experiência única com os símbolos da data, em que elas refletem brincando nesse espaço belíssimo”, ressalta.

Nos próximos dias, mais instituições da sociedade civil organizada e instituições administradas pela Seasic visitarão a Vila da Páscoa, até o dia 24 de abril. Com isso, mais crianças terão a chance de viver momentos mágicos e inesquecíveis, construindo memórias que aquecerão seus corações para sempre.

Sobre o evento

A Vila da Páscoa 2025 acontece até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Ascom Seasic