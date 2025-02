Seasic leva ações de apoio a famílias afetadas pelas chuvas em Lagarto

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou mais uma importante ação de apoio a famílias afetadas pelas chuvas em Sergipe. Desta vez a iniciativa aconteceu no Conjunto Loyola 2, no município de Lagarto, onde a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, acompanhou de perto a entrega de donativos e a prestação de suporte às famílias impactadas.

Durante a ação foram distribuídos colchões, cestas básicas, kits de higiene e de limpeza para atender às necessidades emergenciais da população atingida. A iniciativa contou com a colaboração da Defesa Civil do Estado e do município, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com a proteção social e o bem-estar das comunidades afetadas.

Érica Mitidieri, destacou a importância da ação e da união de esforços para minimizar os impactos causados pelas chuvas. “Estamos aqui para atender às famílias que mais precisam. Essa é a segunda etapa da nossa atuação. A primeira foi em Nossa Senhora do Socorro e agora estamos prestando assistência em Lagarto, para garantir que essas pessoas tenham o mínimo necessário para recomeçar”, afirmou a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania.

A mobilização da Seasic tem sido fundamental para garantir que os sergipanos atingidos por desastres naturais recebam o apoio necessário para enfrentar este momento difícil. Moradores do conjunto Loyola 2 expressaram gratidão pela iniciativa, destacando que a assistência chegou em um momento crucial. “Para mim está sendo muito importante, porque a gente precisa. Não temos culpa do que aconteceu, mas só podemos contar com a ajuda de quem vem para nos apoiar”, declarou Noélio dos Santos, beneficiário da ação.

A Seasic segue monitorando os municípios em situação emergencial e trabalhando em parceria com as prefeituras para garantir a segurança e o amparo das famílias sergipanas em situação de vulnerabilidade.

Foto: Stephanie Taynah/Seasic