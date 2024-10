Seasic leva serviços de bem-estar às mulheres da comunidade na zona Norte

Com o propósito de fortalecer a cidadania e a promoção do autocuidado, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou, ao longo do mês de outubro, ações de bem-estar com mulheres nos Espaços Cuidar e na sede da pasta. Na manhã da última terça-feira, 29, a culminância das atividades do ‘Outubro Rosa’ aconteceu no Espaço Cuidar Bugio, localizado na zona Norte de Aracaju.

“É com muita alegria que encerramos as atividades do Outubro Rosa com as mulheres da comunidade na zona Norte de Aracaju, destacando a importância de ações preventivas e de cuidado. As mulheres estão na linha de frente na luta do dia a dia, e o nosso papel é sempre lembrá-las da sua importância para a sociedade através de ações que a colocam como protagonistas”, declarou a secretária de estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieiri.

Ao longo de toda a manhã, as mulheres presentes compartilharam momentos de promoção de saúde e fortalecimento dos laços entre as companheiras das atividades disponíveis no Espaço Cuidar. Além disso, foram dadas boas-vindas a outras que souberam da ação e buscaram os serviços – lá elas conheceram as atividades do espaço, e fizeram um pré-cadastro para acesso aos serviços disponibilizados.

Durante a ação, a comunidade aproveitou de serviços como consulta médica clínico geral, ultrassonografia mamária e transvaginal, exame de Papanicolau, teste rápido de glicemia e aferição de pressão arterial. O evento contou com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual da Saúde (Funesa) e da Escola de Saúde Pública de Sergipe (ESP/SE), com a presença de profissionais e serviços da Carreta Itinerante – Saúde da Mulher, e com a turma do curso de Enfermagem da Universidade Tiradentes (Unit).

Cuidado com a mulher

A diretora de Inclusão e Direitos Humanos, Isabel Ferreira, falou sobre o significado das ações desenvolvidas pela Seasic, que envolveram as servidoras e a comunidade ao longo do mês. “Quando assistimos à mulher, estamos cuidando de toda a sociedade, porque ela está no centro de diversas atividades que envolvem cuidado e atenção ao outro. É importante trazer esse olhar holístico com o foco na cidadania e assistência social a elas com atividades lúdicas de bem-estar e saúde”, explicou.

Nesse sentido, a dona de casa Clesia, moradora do bairro Bugio, destacou o acolhimento e o carinho durante o atendimento. “Muitas mulheres não têm tempo de ter acesso a um serviço de qualidade e com afeto. Os resultados dos exames são entregues na hora, facilitando o nosso retorno ao médico. Até lanche após o atendimento tivemos. Foi muito bom!”, exclamou.

Já o professor e preceptor Henrique Douglas de Castro, da Unit, ressaltou a importância de conscientizar as mulheres sobre a prevenção contra o câncer de mama e do colo do útero, e atentar-se aos sinais que o corpo pode avisar sobre a própria saúde. “Como professor, é necessário que nossas alunas estejam envolvidas em ações de promoção de saúde na comunidade. E aqui estamos fortalecendo a rede de cuidado com exames rápidos de glicemia e hipertensão, além de informações sobre câncer de mama que tem acometido mulheres cada vez mais jovens”, afirmou.

Foto: Irla Costa/Seasic