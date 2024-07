Seasic qualifica profissionais de assistência social de 28 municípios sergipanos

Capacitação integra a Política Estadual da Primeira Infância ‘Ser Criança’

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou, na manhã desta terça-feira, 2, a cerimônia de entrega dos certificados da Trilha Formativa da Primeira Infância aos profissionais participantes do curso, que integra a Política Estadual da Primeira Infância ‘Ser Criança’.

A Trilha Formativa foi realizada em 28 municípios sergipanos e abordou a elaboração de ações voltadas às crianças. “Com o curso, acredito que cada um desenvolveu um olhar sensível à gestão pública da Primeira Infância. Assim, eles serão multiplicadores sobre o cuidado e o desenvolvimento de ações para as nossas crianças de 0 a 6 anos”, declarou a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, durante o evento.

Entre os cursistas está a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Santana do São Francisco, Alice de Santana Silva, que obteve 100% de frequência ao longo do Encontro de Formação ‘Rede de Inclusão’ e da Trilha Formativa.

“O curso foi de fundamental importância para nós, de Santana do São Francisco, porque nos proporcionou mais conhecimento sobre a Primeira Infância, o que nos auxiliará no aperfeiçoamento do Plano Municipal, além do conteúdo sobre inclusão de pessoas com deficiência, pois temos um público que precisa do nosso apoio. Com a capacitação, sentimos que estamos prontos para acolhê-los”, ressaltou Alice.

Na ocasião, a superintendente finalística da Seasic, Carla Carvalho, destacou o interesse e o esforço de cada participante em aprender mais sobre o cuidado com a Primeira Infância. “É visível a alegria no olhar de cada um aqui presente. Além do desejo e a vontade de mudança, em participar de algo tão grande que é se fazer presente na vida dos nossos pequeninos, dos zero aos seis anos, de forma qualificada, com o objetivo de formar integrantes de uma sociedade justa”, afirmou.

Ser Criança

Em dezembro de 2023, a Política Estadual da Primeira Infância foi lançada, baseada na Lei nº 9.313/2023 – aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Como parte do plano de governo, a política visa promover o desenvolvimento integral e integrado de crianças de zero a seis anos de idade, adotando uma abordagem intersetorial e multidisciplinar.

Com o ‘Ser Criança’, o Governo do Estado, por meio da Seasic, tem realizado diversas ações para o fortalecimento da política da Primeira Infância, como o Encontro de Formação ‘Rede de Inclusão’, voltado às crianças com deficiência; e a ‘Trilha Formativa: direito, crescimento e desenvolvimento da criança’, que envolve a construção dos planos municipais da Primeira Infância.

ASN – Foto: Ascom Seasic