Seasic realiza nova entrega de cartões do CMais Cidadania

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) tem fortalecido as políticas públicas de assistência social com ações práticas que impactam diretamente a vida da população vulnerável. O cartão CMais Cidadania é uma das iniciativas que desenvolvidas pela atual gestão que garante um auxílio financeiro às famílias para a aquisição de itens básicos de alimentação em estabelecimentos comerciais cadastrados.

Nos últimos dias, 12 e 13, foram entregues 369 cartões CMais Cidadania, dos mais de 1.691 destinados ao público contemplando pelo benefício. A política pública é uma das iniciativas desenvolvidas pelo Governo de Sergipe, por meio da Seasic, sancionada em julho de 2023.

Durante o ato, a secretária da Seasic, Érica Mitidieri esteve presente para conversar com os beneficiários. “A cada dia de entrega dos cartões CMais é um dia muito feliz, pois é um projeto que integra o plano de governo. E é com grande satisfação que encontramos esse auditório repleto de pessoas que foram alcançadas por meio de uma busca ativa para que possam fazer uso deste programa”, destacou.

Já a diretora de assistência social da Seasic, Catharina da Silva Santos Menezes, destacou a importância da ação para a população vulnerável. “A entrega dos cartões é um momento de grande importância para todos nós, da Seasic, pois representa o alcance da política pública. É com grande alegria que recebemos a todos e fazemos uma orientação detalhada de como o benefício poderá ser utilizado”, declarou.

Entre os contemplados está a senhora Rosa de Jesus Santos que foi contactada pela equipe da Seasic sobre a disponibilidade do benefício. “Foi uma grata surpresa receber a ligação de uma das meninas. De início, fiquei em dúvida se era verdade ou trote. Mas o pessoal insistiu e percebi que era verdade. Hoje, estou aqui e já peguei o meu cartão. Logo vou desbloquear para fazer umas comprinhas para casa”, relatou a beneficiária.

Acesso

Cada CMais tem seus próprios critérios, mas para receber o benefício de transferência de renda o usuário precisa estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) – programa do Governo Federal que identifica quem são e como vivem as famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza. Após o cadastro, caso o usuário seja contemplado, ele receberá o contato da Seasic ou do técnico de referência do município. Os valores creditados variam de acordo com a modalidade e serão pagos enquanto os beneficiários estiverem dentro do previsto em Lei.

Para conhecer as regras e se cadastrar para receber o auxílio, os interessados devem estar com o CadÚnico atualizado, e, a depender do programa, o usuário precisa se cadastrar por meio de formulário de inscrição, que se encontra no site: https://assistenciasocial.se.gov.br/.

Foto: Irla Costa/Seasic