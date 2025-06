Seasic realiza nova etapa de entrega do Cartão CMais para beneficiários de Aracaju

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou nesta segunda-feira, 2, mais uma etapa da entrega do Cartão CMais para os beneficiários do município de Aracaju. A distribuição contemplou famílias com nomes iniciados pelas letras K a Z, que compareceram à sede da secretaria para garantir o benefício que promove segurança alimentar e fortalecimento da rede de proteção social.

O Cartão CMais é uma política pública do Governo de Sergipe voltada às famílias em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de assegurar o acesso a itens essenciais e fortalecer o cuidado com crianças na primeira infância. Nesta etapa, foram entregues as três modalidades do programa: Vale Gás, que assegura acesso ao gás de cozinha; Cidadania, voltada à segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade; e Ser Criança, direcionada ao cuidado com crianças na primeira infância.

Durante a entrega, a beneficiária Mailene Teles, mãe da pequena Heloísa, destacou a importância do benefício em sua rotina familiar. “Esse cartão chegou numa boa hora. Tenho três filhos, cuido deles sozinha e, no momento, só conto com o apoio da minha família. Com esse auxílio, vou conseguir garantir melhor alimentação e mais tranquilidade para cuidar da minha filha”, afirmou.

A secretária da Assistência Social, Érica Mitidieri, ressaltou o impacto positivo da ação. “O CMais é mais que um cartão. Ele representa dignidade, cuidado e o compromisso do Governo do Estado com a primeira infância e com a população que mais precisa. A cada nova entrega, reafirmamos nosso compromisso com uma política pública que transforma realidades”, pontuou.

Para tornar o momento mais acolhedor e garantir conforto às famílias, a Seasic preparou um espaço especial com atividades de pintura e recreação para as crianças. Enquanto os pais realizavam a retirada dos cartões, os pequenos puderam se divertir e expressar a criatividade em um ambiente lúdico e seguro, reforçando o cuidado da secretaria com a primeira infância em todas as etapas da ação.

A entrega para os demais municípios do estado, ocorrem nas agências Banese já divulgadas. A lista de beneficiários segue disponível no site da secretaria assistenciasocial.se.gov.br.

Foto: Júlia Costa