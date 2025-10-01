Seasic reúne municípios para fortalecer Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Nesta terça-feira, 25, o auditório da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) recebeu o encontro de Apoio Técnico Coletivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A atividade reuniu 35 profissionais de cinco municípios (Canhoba, São Francisco, Feira Nova, Propriá e Monte Alegre), entre orientadores sociais, coordenadores, técnicos de referência e oficineiros, com o objetivo de aprimorar práticas e fortalecer a execução do serviço em cada localidade.

Coordenadora da Proteção Social Básica da Seasic, Beatriz Freitas destacou a relevância da iniciativa. “É um apoio técnico onde a equipe da Proteção Social Básica está em contato com os municípios, trazendo toda a teoria e a metodologia em uma oficina prática. Isso possibilita que os profissionais entendam melhor como executar o serviço de convivência, que trabalha justamente o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”, afirmou.

O oficineiro de música Saulo Sankler, que atua em Monte Alegre, ressaltou o impacto do encontro em seu trabalho. “Hoje está sendo um dia bastante produtivo, de muito aprendizado. A gente vai descobrindo coisas novas, aprimorando e aumentando o conhecimento”, disse. Ele contou que iniciou o trabalho com instrumentos recicláveis e hoje já desenvolve oficinas de percussão, flauta e coral com crianças e adolescentes.

Já a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Feira Nova, Ingrid Fabiana, classificou a troca de experiências como ponto alto da atividade. “Esse apoio técnico foi extremamente importante e atingiu as expectativas. Tudo o que buscamos é uma melhoria do nosso serviço, e o que estamos aprendendo vamos levar para nossas cidades, para nossas crianças e idosos”, disse ela.

Foto: Ascom/Seasic