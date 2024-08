Sebrae assina termo de cooperação para ação de educação empreendedora

A instituição e a Seduc são parceiras neste projeto

O Sebrae firmou um termo de cooperação técnica para implementação do Projeto Vida, Educação Empreendedora e Financeira com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), nesta sexta-feira, 16. A reunião, realizada no Palácio do Governo, contou com a presença da superintendente Priscila Felizola, do vice-governador Zezinho Sobral e de técnicos do Governo e do Sebrae.

A assinatura desse termo tem como objetivo a implementação de conteúdos curriculares de incentivo a ações empreendedoras nos ensinos fundamental e médio, sejam do ensino regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Alunos e professores poderão executar e participar de projetos de extensão e ações de formação continuada nas áreas de Educação Financeira, Projeto de Vida e Empreendedorismo.

Para a superintende do Sebrae, esta ação tem valor especial por contribuir com o futuro de jovens sergipanos. “Muito importante a assinatura deste Termo de Cooperação, pois sabemos que o futuro do nosso jovem começa através da educação, seja ela empreendedora, profissional ou fundamental. Essa parceria vai capacitar os nossos professores para que levem pelo estado de Sergipe a educação empreendedora para os jovens e adolescentes que se prepararão para o mundo que virá”, explicou.

Como vai funcionar?

De acordo com plano de trabalho, a ação prevê formação de competências necessárias para propiciar aos estudantes mais condições de atingir os seus objetivos pessoais e profissionais, “preparando-os para o protagonismo de suas ações, seu projeto de vida e o futuro no mundo do trabalho, a partir do estímulo de competências relacionadas a autoconhecimento, criatividade, resiliência, persistência, flexibilidade, comprometimento, cooperação em equipes, liderança e a autoconfiança”.

O Sebrae irá comandar a comissão e trabalho composta por membros da instituição e da Secretaria de Educação e capacitar os professores das escolas envolvidas no que diz respeito aos conteúdos que serão abordados em sala de aula. Desta maneira, pretende expandir ainda mais a sua participação na difusão e no despertar da cultura empreendedora, contribuindo com o pensamento de jovens e de profissionais da educação no bom uso do dinheiro e na importância do planejamento, por exemplo.

O vice-governador definiu o projeto como uma “importante parceria de preparação para o empreendedorismo, com educação financeira e formação continuada de professores do Estado. Um grande estímulo à educação”, declarou durante a reunião.

A Seduc também vai compor a Comissão de Trabalho e escalar técnicos para a formação desta equipe. Além disto, vai selecionar as escolas aptas a receberem o Vida, Educação Empreendedora e Financeira e conceder as condições necessárias para a aplicação das disciplinas aos alunos.

O projeto deve ser iniciado em setembro e tem duração de quatro anos, com possibilidade de prorrogação.