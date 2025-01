Sebrae contará com arena de desenvolvimento de games na SEALBA

O Sebrae marcará presença na 4ª edição da SEALBA, a maior feira de agronegócio da região, que acontecerá de 5 a 8 de fevereiro, no município de Itabaiana. Neste ano, o estande do Sebrae contará com uma novidade: a Agro Game Jam, uma arena de desenvolvimento de jogos que combina inovação, criatividade e trabalho em equipe.

Durante quatro dias intensos, equipes competirão para criar jogos, com tema que será revelado no dia do evento. Ao final, o público poderá experimentar os jogos desenvolvidos e uma comissão avaliadora escolherá a equipe vencedora.

Além disso, com a presença de um estande de 700m², o Sebrae estará, durante o evento, apresentando projetos e soluções focadas no agronegócio. Nesta edição, o foco será a inovação, mas sem deixar de lado as ações de comercialização e acesso ao mercado. O Mercado Sebrae será um espaço dedicado à comercialização de produtos relacionados à produção agropecuária e artesanal dos pequenos negócios sergipanos, em sua maioria atendidos pelos projetos do Sebrae.

Outro ponto forte do estande será a ação de acesso ao mercado por meio da realização da Rodada de Negócios para o setor de alimentos e bebidas. O objetivo da rodada é conectar empresas fornecedoras, compradoras e parceiras para estabelecer contato direto e realizar negócios de forma ágil, além de possibilitar o acesso a novos Uso Interno produtos e promover networking, o que é fundamental para negócios futuros. A expectativa é conectar cerca de 60 empresas e ofertar mais de 80 tipos de produtos.

Como funciona uma Game Jam?

Game Jam é uma metodologia que reúne equipes com desenvolvedores, roteiristas, designers, além de outros profissionais, com objetivo de criar jogos do zero em um curto espaço de tempo. É uma oportunidade única de testar habilidades, explorar ideias e colaborar com outros talentos da área.

A equipe vencedora será premiada com passagem, hospedagem e ingresso para o Gamescom 2025, maior evento de jogos do mundo. Os ganhadores em segundo lugar serão contemplados com a participação no Empretec, método interativo, conduzido por especialistas do Sebrae, que visa estimular e desenvolver as características individuais do empreendedor, de forma a propiciar sua competitividade no mercado.

Para realizar a sua inscrição e consultar mais informações sobre o campeonato, acesse o link: https://bit.ly/agrogjsealba2025 .

Texto e imagem Sebrae SE