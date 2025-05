Sebrae e prefeitura de Estância reinauguram Sala do Empreendedor em nova sede

O Sebrae e a prefeitura de Estância reinauguraram, na última segunda-feira, 5, a Sala do Empreendedor do município, que passa a funcionar em nova sede, com estrutura mais moderna e preparada para oferecer atendimento qualificado aos micro e pequenos empreendedores locais. O espaço foi nomeado Sala do Empreendedor “João Alves do Nascimento”, em homenagem a um grande empreendedor da região, conhecido como “João da Miudeza” que, por onde passava, gerava emprego e renda, deixando um legado de desenvolvimento para a cidade.

A superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, reforçou a relevância da nova sede para os empreendedores estancianos. “Em Estância são mais de 4 mil empreendimentos fortalecendo o desenvolvimento da economia de toda a região. Esse é o caminho que vamos seguir com os nossos parceiros: crescendo, avançando e motivando a população para que juntos a gente faça um Sergipe cada vez melhor”, afirmou.

A reinauguração é fruto da parceria entre o Sebrae e a gestão municipal, que compartilham o compromisso de fortalecer o ambiente de negócios e fomentar o empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento local. A nova sede permitirá ampliar os serviços oferecidos, como formalização de MEIs, orientações empresariais, capacitações e acesso a crédito, com mais conforto e eficiência.

Durante a solenidade, o diretor técnico do Sebrae/SE, Brenno Barreto, destacou a importância da ação conjunta para impulsionar a economia da região. “A Sala do Empreendedor de Estância é resultado de uma parceria estratégica com a prefeitura, que tem como objetivo aproximar ainda mais os serviços do Sebrae dos empreendedores sergipanos”, ressaltou Brenno.

O prefeito de Estância, André Graça, destacou o papel da Sala do Empreendedor como instrumento de fortalecimento da economia local e agradeceu ao Sebrae pela parceria. “Essa reinauguração representa nosso compromisso com o desenvolvimento de Estância. Junto ao Sebrae, estamos investindo em estrutura e capacitação para apoiar quem empreende e gera oportunidades em nossa cidade. A homenagem a João Alves do Nascimento também reconhece a dedicação de quem contribuiu para o crescimento do município”, expressou André.

A Sala do Empreendedor “João Alves do Nascimento” passa a funcionar em novo endereço, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, oferecendo suporte técnico, orientação e incentivo à formalização e à gestão de pequenos negócios.

Texto e foto Jaynne Pereira