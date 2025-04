SEBRAE E PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO IMPULSIONAM EMPREENDEDORES LOCAIS COM OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

Em parceria com o Sebrae, a Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (SEMDET), está promovendo uma série de oficinas voltadas para o desenvolvimento de empreendedores locais. Com um total de 120 vagas disponíveis, as capacitações são focadas em temas estratégicos essenciais para o crescimento dos pequenos negócios na cidade.

As atividades estão sendo realizadas no Salão do Paço Municipal, localizado no Centro Histórico, e na Recepção do “Facilita São Cristóvão”, no Bairro Eduardo Gomes. Uma das oficinas oferecidas abordou o planejamento de marketing para empresas, com o objetivo de capacitar os participantes a identificar seu público-alvo, fortalecer a identidade de suas marcas e adotar estratégias de divulgação eficazes. Essa iniciativa visa fortalecer o empreendedorismo na cidade, oferecendo aos pequenos empresários locais ferramentas práticas para o fortalecimento e crescimento sustentável de seus negócios.

Os temas das oficinas foram escolhidos com base nas necessidades e demandas diretas dos empreendedores de São Cristóvão, refletindo o compromisso do Sebrae em entender e atender às reais necessidades do público local.

Débora Mendonça, analista do Sebrae, detalhou o funcionamento do programa “Cidade Empreendedora”, do qual as capacitações fazem parte. Ela destacou que o Sebrae atua de forma colaborativa com as prefeituras para oferecer soluções práticas aos empreendedores, com foco em fomentar a criação e o desenvolvimento de negócios sustentáveis nas cidades.

“O Sebrae tem o programa ‘Cidade Empreendedora’, que atua com vários eixos, incluindo a Sala do Empreendedor. Este serviço é uma extensão do Sebrae nos municípios e oferece orientações, capacitações e informações tanto para quem já possui um negócio quanto para quem deseja abrir um. O trabalho é feito em conjunto com a Prefeitura, com o foco nas necessidades reais dos empreendedores locais. Dessa forma, conseguimos oferecer capacitações direcionadas às demandas do público, com um calendário de atividades ao longo do ano, visando fortalecer os negócios locais”, explicou Débora.

Além da oficina de marketing digital, outro curso abordou o atendimento ao cliente, oferecendo técnicas de comunicação, resolução de conflitos e estratégias para oferecer serviços diferenciados.

Helenildes de Jesus Rocha, empreendedora do Bairro Eduardo Gomes, compartilhou como as oficinas, especialmente a de marketing digital, têm sido fundamentais para seu aprendizado e crescimento profissional. Helenildes, que já teve um negócio de bronzeamento, precisou fechá-lo devido à falta de conhecimento sobre marketing digital. No entanto, ela está se preparando para abrir um novo empreendimento na área de alimentação e acredita que o treinamento adquirido nas oficinas será essencial para seu sucesso.

“Hoje, sei que para empreender é fundamental entender o marketing digital. Estou começando a me preparar para um novo negócio na área de alimentação, e essa oficina tem sido fundamental para o meu aprendizado. A oportunidade que a Prefeitura oferece é muito valiosa. Já me inscrevi em outros cursos e vejo como essas capacitações são importantes para quem quer crescer no mercado local”, afirmou Helenildes.

Carla Buzzola, outra empreendedora local, também destacou a importância do aprendizado contínuo, especialmente nas áreas digitais. Ela acredita que o conhecimento é a chave para o sucesso e reconhece que as oficinas oferecidas pela Prefeitura e pelo Sebrae são essenciais para ajudar os empreendedores a fortalecerem seus negócios e crescerem de forma sustentável.

“Empreender é ótimo, mas não é fácil. Muitas vezes, fiz escolhas erradas por falta de conhecimento. Essas oficinas são fundamentais, pois nos ensinam e, muitas vezes, nos relembram o que já sabemos, mas não conseguimos colocar em prática”, afirmou Carla.

A parceria entre o Sebrae e as as prefeituras tem sido crucial para o impulsionamento do empreendedorismo local, contribuindo para a formação de empreendedores mais preparados e conscientes das ferramentas necessárias para o sucesso de seus negócios.

Foto: Heitor Xavier.