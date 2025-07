SEBRAE E REDE PETROGAS LEVAM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENAS EMPRESAS PARA O SERGIPE OIL & GAS

De 23 a 25 de julho, o Sebrae vai estar presente no Sergipe Oil & Gas 2025, realizado no Centro de Convenções AM Malls. Durante o encontro, a instituição espera ser ponte para o fechamento de negócios na cadeia de petróleo e gás de Sergipe.

Este ano, o Sebrae conta com um estande, junto à rede Petrogas, para orientar sobre serviços e divulgar a rede da qual fazem parte empresas fornecedoras do ramo. Para isto, a instituição apoiará a Rodada de Negócios, um ambiente de encontros exclusivos entre fornecedores e as principais empresas do setor no estado, com mais de 10 âncoras e 70 fornecedores confirmados.

Durante o evento o Sebrae vai fazer parte da Arena Inovação, um espaço que promete fazer conexões entre startups e a indústria deste ecossistema. Promove também a Arena ESG, com foco em desenvolvimento territorial e onde, durante os três dias, serão divulgadas pautas como desenvolvimento e governança.

Em paralelo ao SOG, será realizado o Energy Legal Talk, com painéis destinados a discutir o descomissionamento de plataformas fixas em Sergipe, de reciclagem a aspectos fiscais. O tema, de interrupção das operações das plataformas, aparece como uma grande oportunidade para negócios na cadeia.

“O descomissionamento já é uma realidade em Sergipe, com grandes empresas instaladas e contratos em andamento. Discutir essa agenda é essencial para que os empresários estejam preparados para atuar nesse novo mercado, que exige qualificação, inovação e articulação entre os elos da cadeia.”, explica Lea Cristina Bomfim, Coordenadora da Rede Petrogas e analista do Sebrae.

Energy Talk

O Energy Legal Talk ocorrerá de forma complementar a programação oficial do Sergipe Oil & Gas e contará com especialistas da Petrobras, empresas âncoras, operadores jurídicos e representantes de projetos estruturantes como o Estaleiro Sergipe.

A Bacia Sergipe-Alagoas é a segunda maior em volume de investimento para descomissionamento no Brasil, com estimativa de R$ 8,9 bilhões a serem investidos pela Petrobras na retirada de 26 unidades de produção, um movimento que tende a gerar novas oportunidades para a indústria regional e demanda por qualificação técnica local.

Rede Petrogas

A Rede Petrogas, composta por mais de 25 instituições públicas e privadas, atua para conectar iniciativas, ampliar o diálogo entre setores estratégicos e consolidar Sergipe como um polo de referência no setor energético.

Por Yasmin Deda – foto assessoria