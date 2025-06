SEBRAE SERGIPE LANÇA PROGRAMA QUE PROFISSIONALIZA OS CATADORES E FORTALECE A RECICLAGEM NO ESTADO

O Sebrae Sergipe lançou, nesta segunda-feira, 2, o programa Pró-Catadores, uma iniciativa que busca promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis no estado.

O projeto tem como objetivo apoiar a formação, fortalecimento e profissionalização de cooperativas e associações, além de estimular a geração emprego, renda, contribuindo diretamente para uma gestão mais sustentável dos resíduos sólidos nos municípios sergipanos.

“O Pró-Catadores representa muito mais que capacitação e consultoria. Ele é um instrumento de transformação social e ambiental, que dá protagonismo aos catadores e às suas organizações. No Sebrae, entendemos que fortalecer essas cooperativas é também fortalecer a sustentabilidade, o empreendedorismo e a dignidade humana em Sergipe”, destacou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe.

O evento reuniu prefeitos, secretários de Estado, representantes do Governo do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, lideranças ambientais e representantes de cooperativas de catadores. A presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, reforçou a importância da união de esforços em torno da pauta da sustentabilidade e da inclusão.

“O programa construído aqui em Sergipe será um paradigma para o Brasil. O Pró-Catadores é muito mais do que uma atividade econômica — é uma obra humana que promove inclusão, dignidade e desenvolvimento sustentável. Estamos articulando com governos e prefeituras para transformar essa atividade em uma política pública estruturada, que gera impacto social e econômico real”, afirmou Décio.

O governador Fábio Mitidieri também destacou o impacto do projeto para o desenvolvimento do estado. “Sergipe dá mais um passo na construção de uma economia sustentável e inclusiva. O Pró-Catadores une desenvolvimento econômico, justiça social e proteção ambiental. Estamos juntos, fortalecendo quem sempre esteve na linha de frente da preservação do meio ambiente”, declarou.

Atualmente, Sergipe conta com 52 organizações de catadores ativas e cerca de 1.944 catadores e catadoras em atividade, que movimentam a economia circular e desempenham papel fundamental na preservação ambiental.

Entre as histórias de resistência, destaca-se a da Cooperativa de Tobias Barreto, que mesmo após perder tudo em um incêndio, segue ativa e encontra no programa uma nova esperança de recomeço e fortalecimento.

Para Adriano dos Santos, representante da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) nos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará, o programa chega para suprir demandas urgentes. “As cooperativas precisam de capacitação, estrutura e reconhecimento. Esse projeto é fundamental porque orienta as prefeituras e fortalece os catadores, que há anos já fazem esse trabalho essencial. O Pró-Catadores oferece consultoria para melhorar a gestão, ampliar a capacidade técnica e permitir que essas cooperativas possam, de fato, ser contratadas pelos municípios para executar a coleta seletiva, de forma justa e profissional”, destacou.

Como funciona o programa?

A atuação do Pró-Catadores envolve:

Capacitações técnicas e de gestão empresarial;

Consultorias para aumento de produtividade e formalização;

Apoio em inovação, melhoria de processos e comercialização;

Incentivo para que as prefeituras contratem cooperativas de reciclagem, ampliando o mercado e as oportunidades para esses trabalhadores.

Impacto esperado:

34 cooperativas atendidas, com 465 catadores cooperados em 34 municípios de Sergipe;

Atendimento também a 100 catadores autônomos;

Aumento de 10% na organização das cooperativas, refletindo em 10% de crescimento no faturamento;

Geração de emprego, renda e fortalecimento da economia circular;

Suporte direto aos municípios do programa Cidade Empreendedora, prefeituras e instituições parceiras;

Maior participação das cooperativas no mercado de reciclagem.

O lançamento do Pró-Catadores marca um avanço significativo na valorização dos catadores, no fortalecimento das cadeias de reciclagem e na promoção de cidades mais sustentáveis e socialmente justas.

Por Jaynne Pereira – Foto: Leandro Santana.