SEBRAE LEVA A CARAVANA “NA ESTRADA COM ELAS” AOS MUNICÍPIOS DE ITABAIANINHA E SANTANA DO SÃO FRANCISCO

As cidades de Itabaianinha e Santana do São Francisco receberam a caravana “Na Estrada com Elas”, nos dias 12 e 13/11, respectivamente. O projeto tem como objetivo capacitar, incentivar e motivar mulheres para a jornada empreendedora, e contou com a palestra “Domine o que te Domina”, ministrada por Haila Santuá.

Para a superintendente do Sebrae, Priscila Felizola, “o projeto ‘Na Estrada com Elas’ é focado em conectar e inspirar mulheres de todas as regiões do estado. Esta edição percorreu os municípios de Itabaianinha e Santana do São Francisco e impactou diversas mulheres das cidades e regiões vizinhas, discutindo temas relevantes para o empreendedorismo feminino e contribuindo para o desenvolvimento dos negócios das sergipanas, através das experiências transmitidas por Haila”, afirmou.

Haila Santuá é idealizadora do Santuá Marketing, mentora de mulheres e empreendedoras, influenciadora e palestrante, também foi destaque na 6ª temporada do programa MasterChef e ganhou uma grande rede de fãs. Suas palestras buscam inspirar a plateia a superar obstáculos, alcançando sucesso pessoal e profissional. “Todas as vezes que eu vou palestrar em algum lugar, eu tenho um objetivo muito claro, que é fazer com que aquela pessoa ouça o que eu estou falando e não só se inspire no que eu estou falando, mas que ela saia dali com uma ação pronta para fazer, para resolver na vida dela”, comentou Haila.

A caravana reuniu mulheres de diferentes perfis e áreas de atuação para vivenciarem uma jornada de aprendizado e troca de experiências. O público presente, saiu do evento com mais confiança e ferramentas para aplicar no seu dia a dia, e transformar suas ideias em negócios de sucesso, assim como ressaltou Paula Cassiano, empreendedora no ramo da beleza, no município de Santana do São Francisco, “para nós, mulheres do município de Santana, é uma honra ter um evento desse, desenvolvido pelo Sebrae, que nos trouxe novos desenvolvimentos. A gente precisava de um apoio e o apoio chegou.”

Para o prefeito do município de Santana de São Francisco, Ricardo Roriz, “esse evento é de grande importância, principalmente, hoje em dia, que as mulheres estão procurando a sua independência, procurando melhorar o seu futuro. O Sebrae, com a administração de Priscila, traz essa oportunidade para todas as mulheres, não só aqui em Santana do São Francisco, mas em todo o estado de Sergipe.”

O impacto do “Na Estrada com Elas” foi claramente visível nas reações das participantes, que se mostraram mais motivadas a seguir seus sonhos empreendedores. O Sebrae, com essa iniciativa, estimula mulheres a tomarem as rédeas de seus negócios e, principalmente, a acreditarem no seu potencial.

“Eu tive um sentimento de muita gratidão por poder participar desse projeto, porque elas [mulheres presentes no evento], me deram a oportunidade de cumprir o meu propósito por mais um dia, de executar aquilo que eu realmente acredito que é o meu lugar no mundo, que é cumprir o meu propósito servindo essas mulheres e ajudando elas a conquistarem os seus sonhos”, finalizou Santuá.

