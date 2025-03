Sebrae: “Na Estrada com Elas”  impactou mais de 1400 mulheres empreendedoras

Nesta semana, a caravana “Na Estrada com Elas” tem percorrido os municípios sergipanos, promovendo uma série de capacitações e impactando diretamente mais de 1400 mulheres empreendedoras. Após passar por Simão Dias, Campo do Brito, Aquidabã e Neópolis, a caravana chega ao seu encerramento nesta sexta-feira, 28, no município de Umbaúba, com a reinauguração da Sala do Empreendedor.

A superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, ressaltou a importância do projeto, que integra o Sebrae Delas e a programação do “Super Mês da Mulher”. “Durante essa semana, percorremos cinco municípios sergipanos com a caravana ‘Na Estrada com Elas’, proporcionando capacitação a mais de 1400 mulheres. A troca de experiências entre as participantes é fundamental para que elas se sintam cada vez mais preparadas para enfrentar os desafios de seus pequenos negócios”, afirmou.

Um dos destaques da caravana foi a palestra “Atitudes Mudam Histórias”, ministrada por Uliana Ferreira, empresária e CEO do Grupo Dona. Ela compartilhou sua trajetória inspiradora, abordando os desafios que enfrentou e as estratégias que adotou para alcançar o sucesso. “É fundamental termos uma visão diferenciada sobre o empreendedorismo feminino, pois, no mercado e na vida, somos frequentemente tratadas de maneira distinta. Além de empreendedoras, desempenhamos múltiplos papéis e lidamos com diversas camadas que tornam a jornada ainda mais desafiadora”, destacou Uliana.

Ela também reconheceu o papel essencial do Sebrae no apoio às mulheres empreendedoras, ajudando-as a superar barreiras e fortalecer seus negócios. “O Sebrae desempenha um papel crucial ao desenvolver a mentalidade empreendedora e apoiar as mulheres. No Brasil, metade dos negócios são liderados por mulheres, e a outra metade por seus filhos. Precisamos, portanto, olhar para o empreendedorismo feminino com empatia, trabalhando para reduzir as desigualdades que ainda existem”, completou.

O impacto do evento foi visível entre as participantes. Elizabete Lima, empreendedora presente na caravana de Simão Dias, compartilhou sua experiência com entusiasmo: “Cheguei a este evento e fui acolhida de maneira incrível. Saio daqui completamente inspirada, com uma nova visão para o meu negócio. O Sebrae proporciona eventos maravilhosos que realmente fazem a diferença na nossa jornada empreendedora”, afirmou.

A caravana “Na Estrada com Elas” tem sido uma oportunidade única para mulheres de diferentes regiões do estado se conectarem, aprenderem e se fortalecerem, dando mais um passo em direção ao sucesso no mundo dos negócios.

Fonte: Sebrae/SE