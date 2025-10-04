Sebrae promove ação do programa Acredita em Socorro e Moita Bonita

Nos próximos dias 30 de outubro, em Socorro, e 14 de novembro, em Moita Bonita, o Sebrae promove um encontro entre instituições financeiras parceiras e os pequenos negócios, por meio do programa Acredita. O intuito é de facilitar o acesso ao crédito e a renegociação de dívidas para fortalecer a inclusão financeira e impulsionar o desenvolvimento local.

Das 11h às 19h, os participantes terão a oportunidade de conversar diretamente com representantes das instituições financeiras, recebendo orientações práticas sobre linhas de crédito e renegociação de dívidas. Tudo pensado para atender às necessidades reais dos pequenos negócios. Estão confirmados os representantes do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banese, Caixa, Sicoob, Sicredi, Ceape, Cielo, Entrepay, SPC/CDL, Banese Card e Pagbank.

Além dos atendimentos, o evento contará com outras atrações. Em Socorro, no Shopping Prêmio, o educador financeiro Thiago Godoy vai ministrar a palestra “Como as emoções afetam a vida financeira do empreendedor?”. Já em Moita Bonita, no espaço Celebrar, os empreendedores vão assistir à palestra de Diego Ribas, ex-jogador de futebol e palestrante, “Do Risco à Glória”.

A ação faz parte do movimento nacional lançado pelo Governo Federal, em parceria com o Sebrae, com o propósito de destravar o acesso ao crédito produtivo no país.

Confira a programação para mais detalhes sobre as demais palestras dos dois eventos, com Joe Marcolino, Professor Douglas e analistas do Sebrae.

Programação

Socorro

11h às 19h: Atendimentos com as instituições financeira

14h: Joe Marcolino: Marketing Digital com IA; IA e produtividade saudável

16h: José Antero e Aurélio: Palestra sobre o Rota Sebraetec

18h: Thiago Godoy: Como as emoções afetam a vida financeira do empreendedor?

Local: Shopping Prêmio

Moita Bonita

11h às 19h: Atendimentos com as instituições financeira

14h: Professor Douglas: Técnicas de Vendas para Marketplaces

16h: Joe Marcolino: Marketing Digital com IA; IA e produtividade saudável

18h: Diego Ribas: Do Risco à Glória

Local: Espaço Celebrar

Texto e foto Yasmin Déda