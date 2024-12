Sebrae promove premiação do Selo Sebrae de Referência em Atendimento

O Sebrae realizou, na última terça-feira, 10, a 3ª edição do Selo Sebrae de Referência em Atendimento. Iniciativas como esta premiação destacam a qualidade do serviço prestado pela instituição, em parceria com os municípios, e o impacto positivo nos micro e pequenos negócios, que formam a base da economia brasileira.

“O Sebrae se firma nos municípios sergipanos através das salas do empreendedor. Nós conquistamos, ao longo do tempo, uma parceria com esses municípios, ofertando todas as ferramentas necessárias para que o empresário se qualifique e fortaleça seus empreendimentos e, também, para que as pessoas que ali chegam sejam acolhidas com informações básicas e necessárias para que possam crescer nos seus negócios e enxergue o município como oportunidade”, relatou Marianita Mendonça, gerente de Ambiente de Negócios do Sebrae/SE.

Em Sergipe, temos 54 Salas do Empreendedor, distribuídas em 53 municípios, nos quais foram realizados, aproximadamente, 18 mil atendimentos durante o ano de 2024. Esses números simbolizam o compromisso do Sebrae e dos municípios parceiros em oferecer serviços de alta qualidade, garantindo que o empreendedor receba um suporte que faça a diferença na gestão e no crescimento de seu negócio.

A superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, falou sobre a importância da parceria entre a instituição e as prefeituras. “O Sebrae vem realizando uma série de parcerias com os municípios sergipanos. A realização da premiação foi realmente para celebrar os agentes de desenvolvimento, os secretários e as parcerias firmadas, para que eles possam trabalhar de forma efetiva suas salas do empreendedor. Ser premiado e reconhecido faz com que eles desenvolvam as ações com muito mais empenho e qualidade para quem mais precisa, que são os micro e pequenos empreendedores do município”, afirmou Priscila.

A premiação contou com três categorias: ouro, prata e bronze. Ao todo, 18 municípios receberam o selo, sendo três ganhadores na categoria bronze, cinco na categoria prata e dez na categoria ouro. Para serem contempladas, as salas foram avaliadas através de alguns critérios que variaram desde atendimento na sala do empreendedor, transparência nos editais que os municípios oferecem para que os pequenos negócios possam participar e realização de capacitações das equipes de atendimento.

Eraldo Andrade, prefeito da cidade de Boquim, a qual foi contemplada com o Selo Ouro, expressou: “O comércio local se desenvolveu de uma forma que o resultado está aqui: ouro. Então, esse selo representa muito para o povo de Boquim, para o município e para a nossa gestão. Quero agradecer ao Sebrae pela iniciativa, pela parceria e por fazer um trabalho em conjunto com a gestão municipal e com os agentes da sala do empreendedor.”

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento reforça a relevância dessa atuação para os micro e pequenos negócios, valorizando o empreendedorismo e fortalecendo a imagem do Sebrae como uma instituição referência no suporte aos empreendedores brasileiros.

“É muito importante esse reconhecimento. O Selo Ouro mostra que a gente está no caminho certo, melhorando o município de São Cristóvão na geração de emprego e renda, e melhorando também a economia local”, comentou Josenito Oliveira, Secretário do Desenvolvimento Econômico do município de São Cristóvão, cidade que também recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento.

Ascom Sebrae – foto Marcos Silva