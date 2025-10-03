Sebrae realiza evento “EJA Novos Caminhos” em Poço Redondo

Na manhã desta terça-feira, 30, o Sebrae levou ao município de Poço Redondo o evento “EJA Novos Caminhos”, ação voltada aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), professores, gestores, autoridades locais e comunidade escolar.

A iniciativa tem como propósito valorizar o esforço dos alunos que retornaram à escola e reforçar a mensagem de que nunca é tarde para aprender, empreender e transformar a própria história.

Promovido pelo Sebrae Sergipe, por meio do Programa Sebrae de Educação e Empreendedorismo – Educação que Transforma, em parceria com a Prefeitura Municipal de Poço Redondo, o evento busca estimular a permanência dos estudantes na EJA e fortalecer a autoestima e o protagonismo daqueles que escolheram retomar os estudos como forma de construir novas oportunidades pessoais e profissionais.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae, Brenno Barreto, “o Sebrae está cada vez mais próximo dos estudantes e gestores de ensino para levar, da forma correta, o empreendedorismo para a educação. Hoje estamos presentes com a cultura empreendedora em todo o estado, por meio da educação”, explicou.

A ação integra um conjunto de atividades realizadas pelo Programa Educação que Transforma, que vem contribuindo para abrir caminhos e despertar talentos nos 75 municípios do estado. “O programa tem impactado positivamente estudantes e professores, oferecendo formações em Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Educação Financeira, além de incentivar práticas pedagógicas inovadoras que aproximam o ambiente escolar da realidade do mercado e do empreendedorismo”, detalhou Vítor Aloísio, gerente de Cultura Empreendedora.

Ao longo dos últimos meses, o Sebrae tem atuado ativamente no município, promovendo capacitações voltadas à inovação, educação financeira e cultura empreendedora, fortalecendo o desenvolvimento local e estimulando a inclusão social por meio da educação.

Para o prefeito de Poço Redondo, Vado Gavião, a parceria com o Sebrae possibilita grandes transformações no município. “O Sebrae sempre está presente nas nossas ações, toda a vez que buscamos somos atendidos pela instituição. Neste caso de hoje, atuando juntos na Educação de Jovens e Adultos, estamos muito felizes”, afirmou.

O evento “EJA Novos Caminhos” reafirma o compromisso do Sebrae com a formação de cidadãos mais conscientes, protagonistas e preparados para transformar suas realidades por meio do conhecimento e do empreendedorismo.

Fonte e foto: Sebrae Sergipe