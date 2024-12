Sebrae realiza última edição do ano do encontro Café com Energia

O Sebrae realizou, nesta quinta-feira, 5, a última edição do ano do encontro Café com Energia, em parceria com a Associação das Empresas de Petróleo, Gás e Energia de Sergipe (Pense). O Café com Energia é uma estratégia do Projeto Energias de Sergipe, núcleo de petróleo e gás, para fomentar networking e negócios. Essa edição contou com a presença da Carmo Energy como âncora do encontro e teve como tema “Perspectivas 2025”.

A programação do encontro, que tem como objetivo agregar informação, conhecimento e networking para profissionais que atuam na área de petróleo e gás, teve início com o tradicional café da manhã com os participantes e seguiu com uma série de apresentações, entre elas, perspectivas de mercado; perspectivas 2025 para o onshore sob a ótica da Carmo Energy; importância do segmento onshore para o Brasil e Sergipe; momento PENSE: Planejamento Estratégico PENSE.

A gestora do programa Energias de Sergipe, Léa Bonfim, comentou sobre a importância do evento que recebe médias e grandes empresas para discutir pautas técnicas do setor. “Café com Energia” é uma estratégia que o Projeto Energias de Sergipe utiliza para reunir a cadeia de fornecedores, trazer grandes empresas, dialogar com o mercado, apresentar demandas, oportunidades e desafios para a cadeia. A gente se prepara, agora, para novos “Cafés com Energia” em 2025”, ressaltou Léa.

Em 2024, o Café com Energia recebeu as empresas Petrobrás, Camorim, Ocean Marine, Etesco e, no último encontro do ano, a Carmo Energy, empresa que assumiu os ativos onshore da Petrobras em Sergipe. O público presente no Café, composto por técnicos da área, empresários e instituições do setor, tiveram a oportunidade de visualizar pesquisas, tendências, oportunidades e desafios, apresentados por consultores especializados, além da apresentação das perspectivas para 2025, diante do adiamento do Sergipe Águas Profundas (SEAP) para 2030, apresentando, especialmente, a importância do onshore para o Brasil e Sergipe.

Na ocasião, também foi lançado, pela Pense, ator importante da Rede Petrogás de Sergipe, o Planejamento Estratégico de 2025, com o objetivo de firmar o compromisso em contribuir com o fortalecimento da rede. “É um planejamento estratégico que aborda desde 2025 até 2026 com vários planos e ações, para que possamos construir um mercado melhor e forte aqui no estado”, comentou o presidente da PENSE, Wladimer Schapowal.

O evento reforçou, mais uma vez, o seu propósito, apresentar demandas, oportunidades e desafios para o setor do petróleo de gás.

Texto e foto ascom Sebrae