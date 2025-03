Sebrae realizará evento de incentivo à inovação no estado de Sergipe

O Startup Day, maior evento destinado ao segmento de startups em Sergipe, está com inscrições abertas. A 11ª edição do evento será realizada no dia 22 de março, simultaneamente, em todo o Brasil.

Em Sergipe, o encontro ocorrerá em seis municípios: Nossa Senhora do Socorro, Estância, Propriá, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Simão Dias.

A iniciativa, realizada junto ao ecossistema de inovação, contará com uma programação com palestrantes que são referência para falar sobre empreendedorismo e inovação e tem como objetivo fomentar o ecossistema inovador e apresentar a experiência Sebrae Startups de apoio a todo o Brasil.

Além disso, o evento tem como intuito fortalecer a comunidade de empreendedores através do incentivo a expansão de relacionamentos; aumentar o networking entre startups através de facilitações entre startups e potenciais investidores e encorajamento de parcerias estratégicas entre empresas; promover o empreendedorismo e a inovação, despertando o espírito empreendedor entre os participantes e estimulando a geração de novas ideias e negócios.

Confira a programação:

08h00 – 08h30 – Credenciamento

08h30 – 09h00 – Boas-vindas e networking

09h00 – 09h30 – Abertura

09h30 – 10h30 – Palestra: Inteligência Artificial e Negócios

10h30 – 11h00 – Momento “palco aberto” (onde as startups, empresas e projetos inovadores terão oportunidade de apresentar seu pitch no palco)

11h00 – 12h00 – Painel sobre casos de sucesso sergipanos de IA aplicada

A pessoa interessada deve realizar a sua inscrição através do link: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-sergipe/2817107.

