Sebrae Sergipe participa do 8° Salão Nacional do Turismo

O evento foi realizado pelo Ministério do Turismo e reuniu contribuições de todo o país

De 8 a 10 de agosto, Sergipe fez parte do 8º Salão Nacional do Turismo, realizado este ano no Rio de Janeiro com o tema Experiências do Brasil: o turismo responsável e inclusivo impulsionando o desenvolvimento sustentável. O Sebrae participou da comitiva do Estado que contou ainda com artesãos e empresários.

Para Bianca Faria, gestora do projeto Turismo – Caminhos de Sergipe, o Sebrae presta consultoria a diversos projetos, então sua participação e apoio são cruciais. “O Salão do Turismo é tido como um dos grandes eventos da área, um dos principais realizados no país. A participação do Sebrae contribuiu para retratar o que realmente está sendo desenvolvido no nosso território com o objetivo de estimular o fomento e o acesso ao mercado, para que os empreendedores consigam ver o que o mercado espera deles”, contou.

O evento é uma realização do Ministério do Turismo e reúne todos os estados e o Distrito Federal em exposições dos maiores atrativos turísticos brasileiros, contribuindo para a profissionalização, qualificação e valorização do setor, e Sergipe esteve representado em diversos espaços. O Sebrae contribuiu com apoio aos artesãos presentes e com a apresentação na área dedicada ao Turismo de Experiência, com o Circuito dos Umbuzeiros.

“Os artesãos que demos apoio conseguiram mostrar os seus produtos, estabeleceram contato com profissionais de outros locais. Pudemos também apresentar o trabalho que fizemos de estruturação e comercialização do Circuito dos Umbuzeiros, um novo produto turístico sergipano”, concluiu Bianca.

O circuito

O Circuito dos Umbuzeiros é uma iniciativa de turismo rural que acontece no sertão sergipano. Ele surgiu para potencializar as opções de renda dos pequenos empreendedores do campo que sofreram perdas durante a pandemia. Fica em uma região com uma das maiores reservas de caatinga do Sergipe e envolve produtores de cinco municípios do alto sertão: Glória, Gararu, Porto da Folha, Poço Redondo e Canindé, contando com empreendimentos, paisagens e histórias de vida.

Foto assessoria

Por Yasmin Déda