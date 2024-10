Sebrae Sergipe recebe Estilista Herchcovitch para consultoria em evento de moda

Estilista visita a indústria têxtil dos municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto

Confecções da indústria têxtil de Itabaianinha receberam o Sebrae Sergipe e o estilista Alexandre Herchcovitch, quinta e sexta-feira, 24 e 25. A visita tem o intuito de promover o encontro com criadores para desenvolvimento de coleções exclusivas sob a consultoria do estilista. Herchcovicth depois segue para Tobias Barreto.

O fruto dessa criação será apresentado em um grande desfile para o Vista-SE, evento de moda do Sebrae que acontece de 29 de novembro a 1° de dezembro, no AM Malls. Esta parceria promete valorizar o talento e a identidade regional, unindo criatividade e expertise.

De acordo com Herchcovitch, a consultoria não pretende apagar o brilho da produção local, mas servirá para destacar os seus pontos mais fortes. “Vamos passar dois dias aqui no município para que eu consiga ficar cara a cara com os trabalhadores da área e discutirmos os tipos de criação. O objetivo não é o de promover mudanças na produção da confecção, mas perceber o que elas têm de mais interessante para contribuir e enaltecer este trabalho”, explicou.

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae, fez parte do grupo que esteve no município e detalhou o evento. “O Vista-SE pretende ser o maior evento de moda do estado. Vamos ter uma programação especial para o público da área, então chamamos como consultor esse grande nome da moda, o estilista Alexandre Herchcovicth, para ter contato direto com Itabaianinha, nosso polo da moda sergipana e destaque da indústria têxtil”.

O lançamento do Vista-SE, com a apresentação da sua programação, está marcado para o próximo dia 4 de novembro.

