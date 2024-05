SEBRAE VAI AOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS COM O PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, 28 DE MAIO A 18 DE JUNHO

Com o objetivo de oferecer serviços do Sebrae e apresentar as lideranças locais ao programa Cidade Empreendedora, a instituição vai percorrer municípios sergipanos de 28 de maio a 18 de junho. A programação da caravana conta com palestras com temas que contemplam os micro e pequenos negócios, em parceria com as Salas do Empreendedor das prefeituras locais, das 9h às 11h30.

A ação vai percorrer as cidades com adesão recente ao Cidade Empreendedora, que agora conta com 35 municípios. Destes, seis foram selecionados para receber a caravana: Capela, Santana do São Francisco, Carira, Santa Luzia do Itanhy, Poço Verde e Aquidabã.

Durante a manhã, o município que receberá o evento contará com palestras e capacitações realizadas em parceria com as prefeituras. Ainda serão assinadas parcerias com o Sebrae e realizada uma apresentação com movimentos culturais símbolos das cidades visitadas.

Cidade Empreendedora

O programa tem o intuito de articular gestores, lideranças e instituições na melhoria do ambiente de negócios e nas políticas de fomento ao empreendedorismo e aos pequenos negócios, tornando o território mais competitivo.

Para atingir esse objetivo, trabalha na regulamentação e implementação da legislação de interesse dos pequenos negócios, com sua atualização e incrementação em nível local. Também promove a mobilização e o comprometimento dos gestores públicos e lideranças da sociedade, além de servir de apoio às gestões municipais na prospecção de oportunidades de negócios, com foco na proteção social e erradicação da pobreza.

Agenda da Caravana

28/05 – Capela

03/06 – Santana do São Francisco

13/06 – Carira

14/06 – Santa Luzia do Itanhy

17/06 – Poço Verde

18/06 – Aquidabã

Foto assessoria

Por Yasmin Déda