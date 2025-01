SECA DE INTENSIDADE GRAVE SE MANTÉM PELOS TERRITÓRIOS SERGIPANOS COM TENDÊNCIA DE POUCA CHUVA

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) informa que já está disponível a análise sobre a intensidade e os tipos de impactos da seca durante o mês de dezembro de 2024/ A seca grave manteve-se nos territórios do Alto Sertão, Médio Sertão, Agreste Central e pequena porção do Centro Sul Sergipano. Além disso, houve a expansão da seca de moderada para grave em alguns municípios do Leste Sergipano e do Baixo São Francisco.

Já em pequena porção nos territórios do Sul Sergipano, Grande Aracaju, Leste Sergipano e Baixo São Francisco, manteve-se a seca moderada; nos demais municípios destes territórios, houve a expansão da seca fraca para moderada.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, explicou que diante das análises climáticas, a tendência para o próximo trimestre é que as chuvas sejam de normal a abaixo do normal no estado de Sergipe. Isso leva em consideração que poderá ocorrer algum evento extremo com capacidade de alterar as condições climáticas previstas.

“A temperatura tende a permanecer acima do normal climatológica, facilitando assim a perda de água do solo e causando redução gradativa no volume de água dos reservatórios. Ressalta-se que a região Nordeste está em seu período de estiagem, e diante disso, poderá haver o agravamento do cenário de seca nos próximos meses”, concluiu a meteorologista.

Foto: Arthuro Paganini