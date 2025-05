Seca grave atinge cinco municípios no Alto Sertão e Centro-Sul do estado

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa que persiste o agravamento da seca no estado, conforme o boletim do Monitor de Secas referente ao mês de abril. De acordo com o documento, 21 dos municípios sergipanos não têm registros de chuva, 61 encontram-se em seca fraca, 18 em seca moderada e cinco em seca grave.

Os municípios mais atingidos pelo quadro são Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória e Poço Verde.

Durante o período analisado, alguns municípios dos territórios do Baixo São Francisco, Leste Sergipano, Grande Aracaju e Sul Sergipano mantiveram-se sem seca relativa. O território do Médio Sertão permaneceu com seca fraca, como também alguns municípios do Agreste Central, Centro Sul e Sul Sergipano.

Houve o surgimento, ainda, da seca fraca em grande parte dos municípios dos territórios do Baixo São Francisco e Leste Sergipano. Nos territórios do Alto Sertão, Agreste Central e Centro Sul houve também a manutenção da seca moderada em alguns municípios. E em uma pequena porção do Médio Sertão, houve o agravamento da seca fraca para moderada.

A perspectiva, porém, é de melhoras em todo o estado. “Diante das análises climáticas, a tendência para os próximos meses é de chuva variando de normal a acima do normal. A predominância é de temperatura acima da normal climatológica. Diante disso, poderá haver o abrandamento do cenário de seca nos próximos meses, com a previsão de altos índices pluviométricos”, explicou a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana Silva.

O Monitor de Secas é uma proposta da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) para transformar a gestão de secas em uma gestão de riscos. Os boletins estão disponíveis para toda a população no site da Semac. Clique aqui para acessar.

