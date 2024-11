Secretaria da Assistência Social certifica turmas do CapacitaSuas em Estância

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) segue firme no calendário de qualificação profissional do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), o CapacitaSuas. Os cursos são realizados de forma descentralizada e acontecem em diferentes municípios do estado. Na última sexta-feira, 8, os profissionais da região do sul sergipano participaram de cinco cursos do CapacitaSuas no campus da Universidade Tiradentes (Unit) no município de Estância.

Na ocasião, os profissionais da assistência social foram qualificados nos seguintes temas: Atualização em gestão financeira e Orçamentária do Suas; Introdução ao exercício do controle social do Suas; Introdução ao provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais do Suas; Atualização para elaboração de planos de assistência social e atualização sobre especificidades e interfaces da proteção social básica do Suas.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que os cursos do CapacitaSuas impactam diretamente nos serviços sociais oferecidos à população sergipana. “É com muita gratidão que entregamos cada certificado, pois representa uma grande conquista para os trabalhadores do Suas. Parabenizo a todos pela dedicação, aprendizado e troca nessa capacitação que só fortalece a todos que fazem a assistência social em Sergipe”, declara a secretária.

Transformação social

O assistente social e cursista do CapacitaSuas Marcelo Nascimento é natural do município de Umbaúba e acredita que o Suas transforma vidas. “Antes mesmo de ingressar no ensino superior, o Suas já me chamava a atenção pelos serviços e por ser o meu ambiente de trabalho, pois trabalhei com serviços gerais Cras [Centro de Referência de Assistência Social] da minha cidade. Com o passar do tempo, busquei a formação de Serviço Social e consegui a oportunidade de atuar como técnico do sistema para atender a outras pessoas que, assim como eu, também precisam dos benefícios. Hoje, estar aqui me qualificando é como olhar para trás e perceber como o esforço e a dedicação desses profissionais fazem a diferença na vida das pessoas”, relatou.