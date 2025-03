SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENTREGA CARTÕES CMAIS EM OITO MUNICÍPIOS E FORTALECE SEGURANÇA ALIMENTAR

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou, ao longo da semana, a entrega de mais de 1.400 cartões do Programa Cartão Mais Cidadania (CMais) nos municípios de Lagarto, Canhoba, Salgado, Boquim, Itaporanga D’Ajuda, São Cristóvão, Aracaju e Barra dos Coqueiros. A iniciativa, que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social, reforça a segurança alimentar e garante mais dignidade aos sergipanos.

Ao todo, milhares de beneficiários receberam o auxílio por meio das modalidades ‘Cidadania’ e ‘Ser Criança’, ambas no valor de R$ 130,00 mensais. O Cartão CMais é uma importante ferramenta de transferência de renda do Governo de Sergipe que permite que as famílias tenham acesso a produtos essenciais, fortalecendo o bem-estar e promovendo inclusão social.

A secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, acompanhou as entregas e destacou o impacto do programa. “O Cartão CMais representa um avanço na política de assistência social do estado, garantindo que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham suporte para suprir necessidades básicas. É uma ação que reforça nosso compromisso com a segurança alimentar e a dignidade dos sergipanos”, afirmou.

Nos municípios contemplados, as entregas contaram com a presença de prefeitos, secretários municipais de Assistência Social e outras autoridades locais, reforçando a parceria entre Estado e municípios na execução de políticas públicas voltadas para a população mais vulnerável.

Beneficiários como Patrícia Rodrigues, de Lagarto, celebraram a chegada do benefício. “Esse cartão veio em um momento importante. Com ele, posso comprar fraldas e leite para meu filho, o que alivia muito nossas despesas”, contou.

Rosana Jesus Santos, mãe de gêmeos, também destacou a importância do suporte financeiro. “Agora, consigo garantir uma alimentação melhor para meus filhos. É uma ajuda essencial para muitas famílias”, afirmou.

A lista de beneficiários do Cartão CMais está disponível no site da Seasic – https://assistenciasocial.se.gov.br/seasic-divulga-lista-dos-contemplados-com-o-cartao-cmais/ .

Mais informações sobre o programa também podem ser obtidas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de cada município.

Foto: Júlia Costa