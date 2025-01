Secretaria da Educação de Socorro divulga cronograma de matrículas para 2025

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), divulga um novo cronograma de matrículas para a rede municipal de ensino, definido por meio de nova portaria publicada no Diário Oficial do Município, edição 1.078 de 2025.

“Assim que assumimos a gestão da Secretaria da Educação, identificamos que não havia a consolidação das turmas para que tenhamos acesso ao número de vagas disponíveis, então revogamos a portaria publicada anteriormente e retificamos as datas, justamente para que tenhamos segurança do quantitativo efetivo de matrículas. O nosso objetivo é cumprir essa fase com responsabilidade e zelo”, afirma a secretária da Educação e primeira-dama no município, Adriana Carvalho.

As matrículas para o ano letivo de 2025 estão divididas entre renovação; transferência interna (no caso de alunos que já pertencem a rede municipal); matrículas iniciais de alunos atípicos ou que pertecem a outras redes; e, por fim, as matrículas iniciais ou de alunos que pertencem a outras redes de ensino; sendo as duas últimas etapas realizadas de forma online, por meio do portal https://semedsocorro.com.br/matricula2025/.

Para renovação e transferência interna, os processos acontecerão de forma presencial, na própria unidade escolar. Os pais ou responsáveis devem fazer a solicitação de transferência na escola em que o filho está matriculado, quando for essa opção, que dará toda orientação necessária para acesso a matrícula em outra unidade.

No que se refere a matrícula online, os pais ou responsáveis devem apresentar as cópias da documentação na unidade de ensino, mediante apresentação dos originais para fins de conferência, até cinco dias úteis após a data de solicitação da matrícula online para efetivação da vaga. Caso os pais ou responsável não compareça no prazo estabelecido, após a solicitação online, a vaga poderá ser cedida a outro estudante.

A divulgação oficial de vagas por escolas, devem ser realizadas a partir do dia 17 de janeiro, conforme estabelece a portaria.

Como ficou o cronograma

A portaria de retificação do cronograma amplia o prazo para renovação interna de matrícula, para o aluno que permanecerá na mesma unidade educacional, para até o dia 10 de janeiro. Já as transferências internas, ou seja, as matrículas de alunos de outra unidade educacional da rede pública municipal, acontecerão de 13 a 16 de janeiro.

As matrículas, de forma online, para alunos atípicos de outras redes ou matrícula inicial, poderão ser realizadas no dia 17 de janeiro. Por fim, no que se referem as matrículas para alunos de outras redes ou matrícula inicial, realizadas de forma online, acontecerão a partir do dia 20 de janeiro.

Documentação necessária

Para a efetivação da matrícula do aluno, os pais ou responsáveis devem apresentar, obrigatoriamente, documentação do aluno e responsável. Do aluno, são necessárias duas fotos 3X4; cópia da certidão de nascimento ou do RG; cópia do CPF; cópia do cartão de vacinação atualizado; comprovante do Número de Identificação Social (NIS); cópia do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); comprovante de escolaridade anterior (transferência ou declaração de escolaridade); e documento que comprove que aluno possui deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, quando necessário.

Dos pais ou responsável legal, é necessário apresentação de cópia do RG e CPF; comprovante do NIS; comprovante de residência no nome dos pais ou responsável atualizado ou no máximo de três meses (água, luz, telefone ou contrato de locação); telefone para contato e e-mail dos pais; termo de guarda, definitivo ou provisório, declaração de responsabilidade ou declaração parental.