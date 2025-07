Secretaria  da Educação lança primeira edição dos ‘Jogos dos Servidores da Seed’ 

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) deu início à 1ª edição dos ‘Jogos dos Servidores da Seed’. O lançamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, 10, no auditório Professora Maria Hermínia Caldas, no Complexo Administrativo e Pedagógico, em Aracaju, reunindo servidores, atletas e membros da equipe organizadora. A competição começará no próximo dia 16 de julho e seguirá até 12 de agosto, com partidas realizadas nas quadras esportivas da rede estadual de ensino.

Com cerca de 300 inscrições, os Jogos representam uma ação voltada à promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho, incentivando hábitos saudáveis, fortalecendo vínculos entre colegas de diferentes setores e reconhecendo o esporte como uma ferramenta de integração, bem-estar e valorização profissional. No total, a competição contará com 13 modalidades, incluindo vôlei, futsal, handebol, tiro com arco, dominó, xadrez, dama e natação.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, parabeniza a iniciativa e diz acreditar que os Jogos são mais do que uma competição; são um momento de confraternizar, de criar relacionamento. “É nessas horas que a gente sente a proximidade, identifica a necessidade e às vezes a dor do colega de trabalho, então a aproximação é fundamental nesse processo, e desta forma existe a formação de uma grande família, de grandes relacionamentos que surgem a partir dos esportes, sejam eles individuais ou coletivos”, destaca.

O coordenador de Esportes da Seed, Francisco Albuquerque, detalha o objetivo da competição. “A ideia é conectar pessoas por meio do esporte. Fazer com que os servidores da Secretaria que já tenham prática esportiva no dia a dia e aqueles outros que não tenham ainda, mas que gostam do esporte ou que queiram praticar esporte, façam um movimento de integração, união e tenham a possibilidade de participar de um campeonato bem organizado exclusivamente para os servidores da educação”, explica.

Para o diretor de esportes da Seed, José Wellington Júnior, a iniciativa também fortalece a cultura institucional. “O mais importante desses jogos é o networking. Esse evento representa a união entre os servidores e a valorização de quem contribui diariamente para a educação pública de Sergipe. Ficamos felizes quando recebemos o desafio de fazer os jogos; queremos que as pessoas se movimentem”, afirma.

Exemplos de dedicação e espírito esportivo não faltam entre os participantes. Medalhista de ouro nos Jogos dos Servidores de 2024, Eveline Espínola Chagas celebra a iniciativa da Seed de criar uma competição para os servidores da Secretaria. “Vejo essa iniciativa como um marco na história da Seed. Parabenizo toda a equipe pela organização. Os jogos proporcionam alegria, descontração e o resgate do espírito esportivo entre colegas que, muitas vezes, só se conheciam virtualmente ou de maneira institucional”, frisa.

Já Ruan Pablo Santos Ferreira, medalhista de prata no handebol na edição de 2024, salienta os benefícios da prática esportiva no cotidiano. “Essa é uma iniciativa que resgata talentos adormecidos, que estavam afastados do esporte. É um incentivo à saúde física e emocional. Estar aqui é poder reviver momentos importantes e fazer parte de algo maior”, sublinha.

Foto: Maria Odília

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) deu início à 1ª edição dos ‘Jogos dos Servidores da Seed’. O lançamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, 10, no auditório Professora Maria Hermínia Caldas, no Complexo Administrativo e Pedagógico, em Aracaju, reunindo servidores, atletas e membros da equipe organizadora. A competição começará no próximo dia 16 de julho e seguirá até 12 de agosto, com partidas realizadas nas quadras esportivas da rede estadual de ensino.

Com cerca de 300 inscrições, os Jogos representam uma ação voltada à promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho, incentivando hábitos saudáveis, fortalecendo vínculos entre colegas de diferentes setores e reconhecendo o esporte como uma ferramenta de integração, bem-estar e valorização profissional. No total, a competição contará com 13 modalidades, incluindo vôlei, futsal, handebol, tiro com arco, dominó, xadrez, dama e natação.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, parabeniza a iniciativa e diz acreditar que os Jogos são mais do que uma competição; são um momento de confraternizar, de criar relacionamento. “É nessas horas que a gente sente a proximidade, identifica a necessidade e às vezes a dor do colega de trabalho, então a aproximação é fundamental nesse processo, e desta forma existe a formação de uma grande família, de grandes relacionamentos que surgem a partir dos esportes, sejam eles individuais ou coletivos”, destaca.

O coordenador de Esportes da Seed, Francisco Albuquerque, detalha o objetivo da competição. “A ideia é conectar pessoas por meio do esporte. Fazer com que os servidores da Secretaria que já tenham prática esportiva no dia a dia e aqueles outros que não tenham ainda, mas que gostam do esporte ou que queiram praticar esporte, façam um movimento de integração, união e tenham a possibilidade de participar de um campeonato bem organizado exclusivamente para os servidores da educação”, explica.

Para o diretor de esportes da Seed, José Wellington Júnior, a iniciativa também fortalece a cultura institucional. “O mais importante desses jogos é o networking. Esse evento representa a união entre os servidores e a valorização de quem contribui diariamente para a educação pública de Sergipe. Ficamos felizes quando recebemos o desafio de fazer os jogos; queremos que as pessoas se movimentem”, afirma.

Exemplos de dedicação e espírito esportivo não faltam entre os participantes. Medalhista de ouro nos Jogos dos Servidores de 2024, Eveline Espínola Chagas celebra a iniciativa da Seed de criar uma competição para os servidores da Secretaria. “Vejo essa iniciativa como um marco na história da Seed. Parabenizo toda a equipe pela organização. Os jogos proporcionam alegria, descontração e o resgate do espírito esportivo entre colegas que, muitas vezes, só se conheciam virtualmente ou de maneira institucional”, frisa.

Já Ruan Pablo Santos Ferreira, medalhista de prata no handebol na edição de 2024, salienta os benefícios da prática esportiva no cotidiano. “Essa é uma iniciativa que resgata talentos adormecidos, que estavam afastados do esporte. É um incentivo à saúde física e emocional. Estar aqui é poder reviver momentos importantes e fazer parte de algo maior”, sublinha.

Foto: Maria Odília