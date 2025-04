Sefaz realiza operação de combate à sonegação na cidade de Propriá

Em mais um trabalho de combate à sonegação fiscal e práticas lesivas aos bons contribuintes, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) promoveu nesta segunda-feira, 14, a ‘Operação Fisco Presente’ no município de Propriá.

Desta vez, a ação teve como foco 40 estabelecimentos do comércio varejista, incluindo minimercados, lojas de ferragens, boutiques, óticas e minimercados.

A operação contou com a participação de 30 auditores fiscais e teve o apoio da Companhia de Polícia Fazendária. As empresas fiscalizadas foram selecionadas por amostragem, a partir do trabalho de inteligência das equipes da Sefaz, após identificarem possíveis indícios de evasão fiscal.

Em todos os locais visitados os auditores fiscais verificaram a situação cadastral das empresas. Eles buscaram identificar se estavam funcionando nos endereços informados aos sistemas fazendários, a utilização correta dos meios eletrônicos de pagamento, sobretudo as máquinas de cartão, a existência de documentos fiscais de entrada e saída de mercadorias, e se os estabelecimentos estavam operando sem Inscrição Estadual, exigência obrigatória para a comercialização de produtos e emissão de notas fiscais.

Durante a operação, foram apreendidas quatro máquinas de cartão de crédito que não estavam vinculadas ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dos seus respectivos estabelecimentos. Os auditores realizaram também a contagem do estoque em oito empreendimentos, identificaram uma empresa funcionando sem inscrição estadual, e promoveram o cancelamento de oito companhias. Essas ações resultaram no recolhimento de R$ 103 mil aos cofres públicos.

Para a gerente de Fiscalização de Trânsito de Mercadorias da Sefaz, Roberta Argolo, as operações são essenciais para impedir a concorrência desleal no mercado. “Esse trabalho é fundamental para combater a sonegação e fomentar um ambiente de negócios pautado na legalidade e na integridade. Somente desta forma podemos valorizar aqueles que cumprem a legislação, recolhem seus impostos e contribuem para a economia”, destacou

Esta é a terceira ‘Operação Fisco Presente’ realizada pela Sefaz em 2025. A primeira foi promovida no mês de fevereiro, junto a 37 estabelecimentos que comercializavam suplementos alimentares em Aracaju, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Itabaiana. Já a segunda aconteceu em março, e teve como foco 30 transportadoras de cargas localizadas em Aracaju, Estância, Tobias Barreto, Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro.

Foto: Ascom Sefaz