SECRETARIA DA SAÚDE CONSCIENTIZA POPULAÇÃO E INCENTIVA AUTOTESTE DE HIV DURANTE 23ª PARADA LGBT+

Muita diversidade, alegria e conscientização marcaram a Parada LGBT+, realizada neste domingo, 11, na Orla da Atalaia. Nessa 23ª edição, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Programa IST/Aids, levou diversas ações educativas a fim de informar a população sergipana sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

No evento, que promove o respeito às diferenças, foi ofertado o autoteste para a detecção de HIV, estimulado para ser feito na hora dentro do Camisildo. Nos casos de amostra reagente, a pessoa é encaminhada para um serviço de saúde para a confirmação, pois é um teste de triagem. Além do autoteste, foram distribuídos preservativos femininos e masculinos para uma relação sexual segura.

Ao público presente foi explicado sobre as Profilaxias de Pré-Exposição (PrEP) e Pós-Exposição (PEP). De acordo com o médico e referência técnica do programa IST/Aids, Almir Santana, é muito importante que a Saúde desenvolva ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce. “Este ano, tivemos a presença do Camisildo com a disponibilização do autoteste e a participação de estudantes de medicina que auxiliaram as pessoas na testagem. Além disso, distribuímos um bom número de camisinhas junto às orientações para a prevenção de doenças”, explicou Almir.

Para garantir uma festa segura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) também esteve no evento com a Unidade de Suporte Básico (USB) e com uma dupla de motolância para assegurar a assistência pré-hospitalar de forma qualificada e célere. A Central de Regulação de Urgência esteve à disposição em canal prioritário para qualquer necessidade adicional.

População consciente

A cozinheira Maria Josineide, 36 anos, foi uma das pessoas que aproveitou os serviços da Saúde. Para ela, as ações de conscientização são importantes para levar informações de prevenção a todos. “É fundamental para que mais pessoas tenham acesso. Achei o autoteste fácil, simples e rápido e acaba atingindo mais pessoas e consequentemente incentivando o autocuidado”, disse.

Assim como Maria, o artista circense Adenilson de Jesus também foi aproveitar a festa e viu a oportunidade de fazer o autoteste. “Fiquei sabendo e corri para cá para realizar o meu teste. Acho muito válido cuidar das pessoas e informá-las sobre as várias doenças que podem nos acometer sem a devida proteção”, ressaltou.

Foto: Mário Sousa