Secretaria da Saúde faz entrega de ambulância inter-hospitalar para município de Boquim

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entregou nesta segunda-feira, 14, uma ambulância inter-hospitalar ao município de Boquim, na região sul do estado. Essa é mais uma parceria entre a SES e os municípios do estado a fim de fortalecer a saúde dos sergipanos e atender demandas da população.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a unidade móvel facilitará o transporte de pacientes, dará mais dignidade, conforto e agilidade nos atendimentos da cidade. “Desta vez viemos fazer a doação de mais uma ambulância que vai atender a população boquinense, após renovar toda a frota de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Pegamos aquelas ambulâncias que deixaram de ser usadas para o Samu e estamos fazendo a doação para os municípios e Boquim está sendo contemplado com uma viatura”, explicou.

De acordo com a secretária municipal da Saúde de Boquim, Reny Guimarães, o veículo doado chegou em uma boa hora para a cidade. “A ambulância vai servir para transportar pacientes acamados que necessitam de atendimento de urgência e emergência, levar para outras unidades de saúde, tanto dentro do município, quanto para outras cidades”, afirmou.

De forma simbólica, Cláudio Mitidieri entregou a chave da ambulância ao prefeito da cidade, Jackson Costa. “Essa parceria com o Governo do Estado sempre rende bons frutos para o município. A ambulância chegou para nós em forma de presente para a população”, agradeceu o gestor.

Entregas em Boquim

Além da nova ambulância, recentemente o município também recebeu a ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Bernardino Mitidieri (UPA 24 horas). A entrega faz parte do plano do Governo do Estado em descentralizar os serviços de saúde, equipando e ampliando as unidades de saúde no interior do estado.

A gestão estadual também entregou duas ambulâncias de suporte básico para remoção inter-hospitalar, além de novos equipamentos, como o raio-x digital fixo, na UPA de Boquim.

Foto: Mário Sousa