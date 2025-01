Secretaria da Saúde inicia renovação de cadastro para fraldas e insumos essenciais

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou, nesta sexta-feira, 10, o período de solicitação ou renovação de cadastro para insumos e a renovação de cadastro para recebimento de fraldas destinados a pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. O serviço, voltado a usuários cadastrados na rede de saúde municipal, tem como objetivo oferecer suporte essencial para quem mais precisa.

Os pedidos devem ser feitos por meio de um formulário disponível no site da prefeitura. No mesmo formulário, os usuários também podem realizar atualizações como mudança de endereço, alteração do tamanho das fraldas, troca de responsável ou cuidador e também informar a transferência de Unidade de Saúde.

Segundo a coordenadora da Rede de Assistência Farmacêutica e Insumos (REAFI/SMS), Cristiane Trindade, manter os dados atualizados é essencial. “Hoje, há 1.992 pessoas cadastradas que recebem os insumos. Tanto fraldas como material para curativo, sondas e afins. Todo planejamento é focado na garantia dos serviços, e a regularidade na entrega por parte dos fornecedores. Portanto, manter o cadastro atualizado é imprescindível para o cumprimento da programação do fornecimento’, enfatizou.

Para ter acesso ao benefício, é necessário apresentar documentos como relatório médico ou de enfermagem, comprovante de renda atualizado ou relatório socioeconômico da Unidade de Saúde da Família (USF), documento de identificação e comprovante de residência. No caso de beneficiários do INSS ou programas sociais, é necessário apresentar também o comprovante do benefício. A renovação deve ser feita a cada 90 dias.

O atendimento é exclusivo para residentes de Aracaju com cadastro ativo na USF de referência. O envio da documentação é realizado de forma totalmente online, através do link disponibilizado pela Prefeitura.

Canais de atendimento

Dúvidas sobre o processo podem ser esclarecidas pelo telefone (79) 3711-5014 ou via WhatsApp, no número (79) 98137-7824, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Por Lucivânia Pereira/ Ascom SMS