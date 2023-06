Secretaria de Agricultura de Itaporanga D`Ajuda participa de reunião com Pronese, associações e sindicatos rurais

Nesta segunda-feira (05), o técnico agrícola Tone Péricles representou o secretário Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Indústria e Comércio, Neguinho do Sapé, na Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe – Pronese para uma reunião, junto a representantes de associações e sindicatos do município, acerca de melhorias e regularização de lotes de algumas comunidades, a fim de viabilizar projetos relevantes para fortalecimento da agricultura de Itaporanga D`Ajuda.

A reunião foi resultado de uma solicitação, feita pela pasta municipal ao deputado estadual Marcelo Sobral, para firmar parceria e ações que pudessem desenvolver ainda mais a agricultura familiar do município.

Na ocasião, também estiveram presentes a presidente da associação do povoadro Rio Fundo Arame, Maria da Conceição Santos; a representante do Sindicato Municipal dos Trabalhadores Rurais, Maria Gildete Batista, o presidente da Associação Fazenda Curimã, Rogério da Cunha Souza, e o gerente de Crédito Fundiário da Pronese, Silveira Neto.

Fonte e foto assessoria