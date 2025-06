Secretaria de Assistência realiza nova entrega de cartões do Programa CMais em Aracaju

Nesta terça-feira, 18, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou, em sua sede, mais uma ação do Programa CMais, voltada a beneficiários de Aracaju. Ao todo, 845 cartões foram disponibilizados para retirada, contemplando famílias cadastradas nas modalidades CMais Vale Gás, CMais Ser Criança e CMais Cidadania.

A entrega faz parte das estratégias do Governo de Sergipe para fortalecer a política de transferência de renda e ampliar o alcance das ações de segurança alimentar, proteção social e inclusão.

As comadres Elisabete Santos e Marluce Bispo, moradoras do bairro Santa Maria, estiveram entre as pessoas que foram retirar o cartão CMais Vale Gás. Ambas são beneficiárias do programa estadual e relataram a importância do benefício em suas rotinas.

“Vai ajudar muito, principalmente para mim, porque fiz uma cirurgia recentemente e estou afastada do trabalho. Meu marido tem problemas de saúde, então sou eu quem paga as contas. Esse Vale Gás está sendo essencial”, destacou Elisabete.

“Pra mim também vai impactar bastante. O único dinheiro que recebo é do Bolsa Família. Com esse cartão, consigo organizar melhor as contas e usar o dinheiro que gastaria com o gás para comprar outras coisas para as crianças”, disse Marluce.

A beneficiária Jennifer Santos, que recebeu o CMais Ser Criança, destacou como o crédito vai ajudar no dia a dia com seus três filhos. “É um valor que posso usar para comprar alimento ou produto de higiene. Criança tem muita energia, parece que come o dobro. Então vai ajudar muito”.

Já Patrícia Dantas da Silva, contemplada com o CMais Cidadania, reforçou a importância do auxílio como complemento essencial à renda familiar. “Vai melhorar a situação. Veio pra somar, para ajudar na nossa vida, que não é fácil. A gente precisa desse tipo de apoio”, afirmou.

Política de cuidado e inclusão

O Programa CMais é uma das principais iniciativas estaduais de transferência de renda, com diferentes modalidades voltadas a públicos específicos. Os cartões são entregues com crédito destinado à compra de gás de cozinha, alimentos, produtos de higiene ou outras necessidades básicas, dependendo da categoria.

A ação na capital faz parte da continuidade da entrega de benefícios em todo o estado, com apoio das equipes da Seasic, que orientam os beneficiários quanto ao uso correto dos cartões e seus direitos.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, ressaltou a importância da iniciativa. “O CMais é uma política que dialoga com a realidade das famílias sergipanas. A gente sabe que muitas vezes falta o básico, e esse cartão representa justamente o compromisso do Estado com dignidade, cuidado e justiça social”, afirmou.

Foto: Jhonny Oliveira