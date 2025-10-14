Secretária de Assistência Social de Capela assume vice-presidência do COEGEMAS-SE

Foi eleita, durante a Assembleia Geral do Colegiado Estadual de Gestores da Assistência Social de Sergipe, realizada no Povoado Castro, em Santa Luzia do Itanhy, a nova diretoria do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Sergipe (COEGEMAS-SE).

Por unanimidade, assumiu a presidência para o biênio 2023-2025 Simone Passos, secretária municipal de Boquim. A vice-presidência ficou com a secretária de Capela, Larissa Mamlak, representando o município na composição estadual do colegiado.

A presença de Capela, através de Larissa, na executiva do COEGEMAS reforça o êxito no modelo aplicado nas políticas públicas de Assistência Social do município. Sob o seu comando na pasta, foi inaugurado o primeiro Centro de Referência de Atendimento à Mulher e foram fortalecidas ações voltadas para a proteção à infância, à inclusão social e ao direito da pessoa idosa.

O COEGEMAS tem como objetivo representar gestores municipais de Assistência Social, promovendo articulações com os governos estadual e federal e atuando para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), apoiando tecnicamente os municípios nas suas ações e políticas públicas, o que reforça o destaque de Capela no cenário estadual

Compõe também a nova diretoria Ricardo Jesus, de Simão Dias e Michelly Tojal, de Neópolis como 1º e 2º secretários, respectivamente; e Nivia Carla Nascimento, de Aquidabã, e Jaiane Vieira, de Arauá, como 1ª e 2ª tesoureiras.

