Secretaria de Cultura abre votação para escolha da melhor música do Festival Itabaianense da Canção

Dando continuidade à quinta edição do Festival Itabaianense da Canção (FIC), a Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Cultura, abriu a categoria “Júri Popular”, para que as pessoas possam ouvir todas as canções e escolher qual a letra e interpretação que mais gostou.
A votação popular ficará aberta até o dia 07 de novembro, aqui no site da Prefeitura. Basta acessar e preencher o formulário disponível na página inicial e votar na sua canção preferida. Todas as músicas estão disponíveis, para que as pessoas possam ouvir e fazer a sua avaliação.
O vencedor vai levar o prêmio de R$ 3mil. No total, 12 canções estão na disputa. São elas:
–Amor de Verdade – Sandro D’Jota;
-Cheiro de Fulor – Gileno Xavier;
-Estranhos – Sophia Luna;
-Laços Traçados – Flávio Viana;
-Levarei – Luciano Silva;
-Luz Menor – Kaique Santos (Kaisan);
-Meu Amor – Renata Pessoa;
-Nuvem Balão – Ian Maciel;
-Promessa Paga – Marcel;
-Que Mundo é Esse, Irmão? – Edcley Dias;
-Se Eu Fosse Você – Edson Dias;
-Vida que Segue – Vicente Neto.
Agora, o nosso jurado é você! Participe!
Ascom Prefeitura de Itabaiana