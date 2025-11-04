Secretaria de Cultura abre votação para escolha da melhor música do Festival Itabaianense da Canção

Dando continuidade à quinta edição do Festival Itabaianense da Canção (FIC), a Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Cultura, abriu a categoria “Júri Popular”, para que as pessoas possam ouvir todas as canções e escolher qual a letra e interpretação que mais gostou.

A votação popular ficará aberta até o dia 07 de novembro, aqui no site da Prefeitura. Basta acessar e preencher o formulário disponível na página inicial e votar na sua canção preferida. Todas as músicas estão disponíveis, para que as pessoas possam ouvir e fazer a sua avaliação.

O vencedor vai levar o prêmio de R$ 3mil. No total, 12 canções estão na disputa. São elas:

–Amor de Verdade – Sandro D’Jota;

-Cheiro de Fulor – Gileno Xavier;

-Estranhos – Sophia Luna;

-Laços Traçados – Flávio Viana;

-Levarei – Luciano Silva;

-Luz Menor – Kaique Santos (Kaisan);

-Meu Amor – Renata Pessoa;

-Nuvem Balão – Ian Maciel;

-Promessa Paga – Marcel;

-Que Mundo é Esse, Irmão? – Edcley Dias;

-Se Eu Fosse Você – Edson Dias;

-Vida que Segue – Vicente Neto.

Agora, o nosso jurado é você! Participe!

Ascom Prefeitura de Itabaiana