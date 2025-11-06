Secretaria de Desenvolvimento Social oferta curso de corte e costura em Itabaiana

A Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social está realizando mais um curso gratuito de corte e costura, com o objetivo de promover a geração de emprego e renda na cidade, formar profissionais para o mercado de trabalho e consequentemente, oferecer aos participantes o aprendizado necessário sobre a profissão.

As aulas acontecem nos CRAS I e II, e as turmas foram formadas a partir das inscrições, que aconteceram no mês de setembro. O curso une teoria e prática para que os alunos aprendam desde as técnicas básicas até a confecção completa de peças de vestuário.

Durante as aulas, os participantes têm contato direto com máquinas, tecidos e moldes, desenvolvendo habilidades manuais e criativas que permitem transformar o conhecimento em profissão.

O curso abre novas portas e oportunidades para os alunos, que após a finalização, estarão aptos a trabalharem seja por conta própria – abrir o seu negócio – seja nas empresas do ramo de confecções.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Itabaiana reafirma seu compromisso com a educação profissional e o desenvolvimento social, investindo em projetos que transformam o saber em trabalho e dignidade.

Texto e foto ascom PMI