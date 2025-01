SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LAGARTO REALIZARÁ PROCESSO SELETIVO PARA DIRETORES ESCOLARES DO MUNICIPIO

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizará um novo processo seletivo para diretores escolares da Rede Municipal de Ensino. A medida foi anunciada pela secretária Taysa Mércia, na manhã da última segunda-feira (6), durante reunião com os gestores escolares que ficaram até 31 de dezembro de 2024. O edital será divulgado nos próximos dias.

“No dia 31 de dezembro, a então prefeita em exercício exonerou todos os diretores que foram inseridos via cargos comissionados. Diante disso, a vacância foi muito grande e como não podemos deixar as escolas vazias, vamos realizar um novo processo seletivo e assim garantir o funcionamento das escolas”, anunciou a secretária de Educação de Lagarto.

De acordo com Taysa, o novo processo seletivo terá um nível de exigência maior. “A gente tem que fazer e fazer bem feito, sem errar, porque são 13 mil vidas, 13 mil histórias que não podem ser negligenciadas”, enfatizou.

Além disso, os diretores escolares escolhidos pela gestão anterior também passarão por uma avaliação técnica e ainda deverão apresentar um relatório de gestão, como consta a lei. Todos serão oficialmente orientados por e-mail sobre o procedimento. “Até que o novo processo seja feito, somente os diretores que são servidores efetivos continuarão dirigindo as escolas, mas todos devem apresentar o relatório de gestão”, orientou a secretária.

Diante disso, a diretora da Escola Municipal Augusto do Prado Franco, situada no povoado Colônia Treze, Carmosa Lima Lopes, destacou a importância da apresentação do relatório de gestão por todos os seus pares. “Esse relatório é uma segurança para nós que fizemos a gestão escolar”, frisou a diretora.

Todos os procedimentos fazem parte do processo de reconstrução da Rede Pública Municipal de Ensino, a fim de viabilizar a oferta de uma educação de qualidade para todos os lagartenses.

Texto e foto ascom PML