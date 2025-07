SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE FAZ CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A GESTÃO DA UPA DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS

Visando qualificar cada vez mais o atendimento à população sergipana, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta quarta-feira, 16, o chamamento público destinado às Organizações Sociais (OS) interessadas em gerir a Unidade de Pronto Atendimento de Neópolis (UPA 24 horas), localizada na região do baixo São Francisco sergipano. A reunião aconteceu no Centro Administrativo da Saúde (CAS) e contou com a participação de duas entidades.

A unidade de saúde, além de acolher pacientes de Neópolis, atende os municípios circunvizinhos, a exemplo de Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco, Telha, Nossa Senhora de Lourdes e Muribeca.

De acordo com a diretora de Gestão e Projetos das Organizações Sociais da SES, Jória Dias, nesta etapa a SES está dando início a abertura do primeiro envelope para a cogestão da Organização Social para a Unidade de Pronto Atendimento de Neópolis. “O Estado possui 21 OSs qualificadas; dessas, cinco OSs visitaram a UPA, mas apenas duas manifestaram interesse em participar. Uma empresa é do estado da Bahia, e a outra é de São Paulo”, explicou.

Ainda segundo Jória, o chamamento público está exposto no site há mais de um mês, tem sido divulgado, e nesta quarta-feira está sendo conduzido pela comissão de seleção que vai escolher a empresa por meio do preço, do valor que ela vai competir e pelo projeto apresentado, no qual será pontuado e selecionada a OS.

“A vantagem da congestão é a ampliação dos serviços, implantações de novos equipamentos, a melhoria do atendimento e principalmente a economicidade. Quando as congestões começam a acontecer, de imediato ela já reduz em média de 18% a 20% no valor para o Estado, então é um valor considerado. É um equipamento que hoje serve à cidade de Neópolis e região”, acrescentou.

Processo

Nesta quinta-feira, 17, a Secretaria de Estado da Saúde fará a abertura do segundo envelope, no qual estão os projetos e as propostas. “Hoje é a fase de habilitação e inabilitação, que é a análise da documentação. Essa é a fase de análise das propostas, e aí teremos um prazo que será definido por meio do cronograma que já está em edital para publicar a vencedora”, disse Jória.

Sobre a UPA

A unidade, que possui uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistentes sociais, funciona 24 horas como centro intermediário entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Hospitais Regionais, ajudando a desafogar os prontos-socorros das unidades.

Foto: Mário Sousa/SES