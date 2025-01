SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE PUBLICA CARTILHA SOBRE COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA BRUTA

O Governo do Estado, por iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), disponibiliza para a população a cartilha informativa com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a cobrança pelo uso da água bruta, um importante passo na gestão sustentável dos recursos hídricos. O material combina informações técnicas com a rica literatura de cordel.

Na publicação, os usuários dos recursos hídricos têm a oportunidade de se aprofundar nos detalhes da cobrança, incluindo o processo de implementação da medida. A cartilha busca esclarecer questões fundamentais, como os critérios para a captação de água bruta, além de apresentar informações sobre o destino dos recursos arrecadados. A secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Dias, explica que o objetivo do documento é proporcionar um maior conhecimento sobre o instrumento de gestão. “A cartilha serve como uma ferramenta de educação ambiental e um apoio essencial para os usuários, ajudando-os a compreender como a cobrança pode contribuir para a conservação dos recursos hídricos”, salientou. Estratégia nacional Sergipe é um dos dez estados brasileiros que adotaram a cobrança pela utilização da água bruta, alinhando-se a uma estratégia nacional que visa garantir a gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos em todo o país. A política de cobrança foi instituída para promover a conservação da água, incentivando o uso racional e a recuperação de bacias hidrográficas.

Foto: Ascom Semac