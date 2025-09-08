SECRETARIA DE JUSTIÇA LANÇA CRONOGRAMA DE ATIVIDADES VOLTADAS À SAÚDE MENTAL NO SETEMBRO AMARELO

A Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) iniciou nesta segunda-feira, 8, o cronograma de atividades alusivas ao Setembro Amarelo, campanha nacional de valorização da vida e prevenção ao suicídio. A primeira ação ocorreu na sede da Secretaria, em Aracaju, com servidores participando de dinâmicas e rodas de conversa promovidas pelo Núcleo de Saúde Ocupacional.

Durante toda a manhã, os servidores da Sejuc participaram de dinâmicas interativas e rodas de conversa sobre o tema, promovido por profissionais do Núcleo de Saúde Ocupacional da Sejuc. Para a coordenadora do Núcleo, a enfermeira Samanta Bicudo, a ação objetiva conscientizar os servidores sobre a importância da saúde mental. “Falar sobre o tema ainda remete a questões históricas, que infelizmente dificultam as pessoas a procurarem ajuda. Por isso, ações como esta são de suma importância para estimular as pessoas sobre o autoconhecimento e autocuidado, quebrando tais paradigmas”, comentou.

A servidora Fernanda Santana participou da abertura das atividades e destacou a relevância da iniciativa para a categoria. Segundo ela, o trabalho no sistema prisional exige lidar diariamente com situações de estresse e tensão, o que impacta diretamente a saúde mental dos profissionais. Além disso, muitos servidores precisam conciliar esses desafios com dificuldades pessoais fora do ambiente de trabalho. Por isso fico feliz que a Secretaria está tendo esse olhar para a saúde mental dos servidores, porque ela ainda é um grande tabu”, afirmou.

Conscientização

Ao longo do mês, as ações serão levadas às unidades prisionais da capital e do interior, envolvendo tanto servidores quanto internos. Para o público privado de liberdade, a iniciativa prevê atividades voltadas à reflexão e ao acolhimento, desenvolvidas em cooperação com o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade na Execução Penal de Sergipe.

O cronograma tem início nesta segunda-feira, 8, no Presídio Feminino, e seguirá por todas as unidades do estado até o dia 22 de setembro, quando será concluído na Cadeia Pública de Areia Branca (CPAB). Nessas ocasiões, os internos participarão de rodas de conversa e dinâmicas que tratam da valorização da vida, da importância da saúde mental e do fortalecimento dos vínculos sociais.

Escuta Susp

Além das rodas de conversa, a Sejuc também vem estimulando a adesão ao Projeto Escuta dos profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), uma ferramenta de acompanhamento psicológico online destinada a servidores da segurança pública, incluindo os policiais penais. A iniciativa oferece atendimento remoto com psicólogos, desde ações de prevenção até intervenções, em casos de risco de suicídio.

O projeto, que já está em funcionamento em Sergipe desde setembro de 2024, integra uma ação nacional do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), voltada à promoção da saúde e da qualidade de vida dos servidores penitenciários.

De acordo com a equipe do Núcleo de Saúde Ocupacional, a proposta é facilitar o acesso ao atendimento psicológico e ampliar a participação dos servidores. “Mesmo diante de algumas barreiras culturais, especialmente entre os homens, temos observado uma evolução importante desde a criação do programa, o que reforça a necessidade de mantermos esse cuidado contínuo com a saúde mental”, destacou Samanta Bicudo.

Para obter atendimento online, gratuito e sigiloso, basta acessar o site www.gov.br/escutasusp e selecionar a opção ‘Quero me inscrever no atendimento psicológico’. A partir daí, o profissional passará por uma avaliação inicial. Na sequência, ele seguirá para o aconselhamento psicológico e, posteriormente, para a psicoterapia.

Vale destacar que todas as informações solicitadas durante o cadastro e nos atendimentos são tratadas com o mais alto nível de confidencialidade e proteção. Somente o terapeuta designado para o caso e o respectivo supervisor terão acesso ao conteúdo das sessões. Isso garante que as preocupações, desafios e experiências de cada servidor sejam tratadas de forma discreta e profissional.

Texto e foto ASN